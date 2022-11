Vyhoďte už toho sněhuláka! Halák pod palbou velké kritiky

Když se v létě Rangers zbavovali nechtěného Alexandara Georgijeva, hodně se čekalo na to, kdo bude krýt záda suverénnímu Igoru Šesťorkinovi. Tým z Manhattanu vyčkal do otevření trhu s volnými hráči a ukázal na Slováka Jaroslava Haláka. Jak se zatím ukazuje, šťastná volba to nebyla.

Zatím odchytal šest utkání, a to s hodně nevalnými výsledky. Nevyhrál ani jednou, jediným bodovým ziskem byla remíza s Detroitem. V tomto zápase to navíc bylo teprve podruhé, co šla jeho úspěšnost zákroků nad devadesát procent. Jinak? Průměr 3,2 branek na zápas a úspěšnost 88,1 %.

Pro Rangers tak vzniká velká komplikace. Georgijev sice v minulé sezoně neměl žádná zázračná čísla, nicméně rozhodne na něj byl větší spoleh než nyní na Haláka. Slovák podepsal na rok a 1,5 milionu dolarů, nicméně problém je jinde.

Od generálního manažera Chrise Druryho dostal do smlouvy klauzuli o tom, že bez jeho souhlasu nemůže být odeslán na farmu ani nikam jinam.

Naštěstí pro Druryho nyní díky odchodu Reavese vznikl o něco větší prostor pod platovým stropem, tudíž může z farmy povolat Louise Domingueho. Ten by se na nějaký čas mohl zaujmout pozici dvojky, zatímco by se slovenský gólman v klidu věnoval sobě a svému tréninku.

K pohodě rozhodně nepřidá ani obří tlak fanoušků, kteří na sociálních sítích začínají pořádně běsnit. Pomyslnou poslední kapkou byl poslední zápas, v němž Halák pustil další dva laciné góly.

Nejčastější věty? „Halák musí odejít“, zní například na Twitteru. A další fanoušci přidávají: „Haláka bych nenechal chytat ani u nás v amatérech“ nebo „Ten by nechytil ani volejbalový míč“.

Tlak na slovenského gólmana je nyní opravdu velký, nicméně když se podíváme na rozpis utkání, je jasné, že si teď moc nezachytá. Do Vánoc mají Rangers pouze dvakrát dva zápasy ve dvou dnech, jinak by mělo patřit brankoviště poslednímu vítězi Vezina Trophy.

