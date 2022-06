Vyčítají mu odchody Krejčího i Cassidyho, nemilovaný šéf Medvědů ale zůstává

Když v Bostonu neudržel Toreyho Kruga, bylo z toho mezi fanoušky Bruins velké mrzení. Stejně tak jako v případě Davida Krejčího. Na popularitě Donu Sweeneymu nepřidal ani stále hůře vypadající draft z roku 2015 a nedávný vyhazov úspěšného trenéra Bruce Cassidyho. Stejný efekt měly zvěsti, byť později vyvrácené, o neshodách s Davidem Pastrňákem. Lze snadno pochopit, proč si kdekdo přál, aby v Beantownu došlo od července ke změně na postu generálního manažera, Sweeney ale zůstává.

Optikou dosažených výsledků je Sweeney machr.

Black & Gold za jeho éry šestkrát za sebou postoupili do play-off, v roce 2019 jim chybělo jediné vítězství k zisku Stanley Cupu. Tehdy se dokonce stal nejlepším generálním manažerem sezony!

A Charlie Jacobs, výkonný ředitel tradičního klubu, s ohledem na tuto bilanci nevidí důvod k Sweeneyho konci. Ten mohl nastat 30. června, kdy bývalému zadákovi, co odehrál za Boston prakticky celou profesionální kariéru, vyprší stará smlouva.

Místo loučení přišel podpis nového kontraktu a to rovnou čtyřletého, takovou má Jacobs důvěru ve Sweeneyho schopnosti. "Bruins jsou pod jeho vedením jedním z nejúspěšnějších klubů NHL, málokdo vyhrál tolik zápasů jako my. A rok co rok patříme ke kandidátům na zisk Stanley Cupu," míní.

Jacobs samozřejmě nežije na Marsu, takže si dobře uvědomuje, že Boston momentálně není na úrovni Colorada či Tampy, nicméně věří, že Sweeney dokáže kádr doplnit a na stříbrný pohár zaútočit. "Čeká ho hodně práce, ale věřím, že díky svému zápalu nás k hokejovému grálu dovede."

Stejnou víru neměl Sweeney v Cassidyho, kterého odvolal po sezoně, v níž s Medvědy vybojoval 51 výher a v play-off natáhl sérii s Carolinou na nejzazší možnou mez – sedm mačů. "Jeho trenérský styl si vybral na hráčích svou daň," vysvětlil, proč byl "Butch" odejit. Přesvědčilo to málokoho, i kvůli podivným okolnostem Cassidyho padáku.

Sweeney udělal krajně nepopulární krok a teď je v nemilosti fanoušků. Co mu může pomoct vizitku toho, který měl být vyhozen místo "Butche", roztrhat na cáry? Prvním krokem budiž nová smlouva pro kapitána Patrice Bergerona, která je údajně už velmi blízko. Mělo by se jednat o roční pakt.

Pak je tu samozřejmě také prodloužení spolupráce s Davidem Pastrňákem, se vší úctou k Bradu Marchandovi a Charliem McAvoyem, největší hvězdou mančaftu. A příchod posil, které by Boston skutečně posunuly mezi aspiranty na Stanley Cup. Bergeron se totiž rozhodně nebude vracet kvůli tomu, aby pomáhal s přestavbou.

A ani Jacobs nezní jako člověk, co očekává několik let trvající přebudovávání kádru.

Sweeney je tak, i přes projevenou důvěru od Jacobse, pod značným tlakem. Média i příznivci Black & Gold po něm půjdou. Dokáže, že není žábou na prameni?

