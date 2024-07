Vychová si Dallas finskou hvězdu? Hemming má být další v řadě

Z finské Vaasy do American Airlines Center je to sice daleko, ale Emil Hemming si může říct, že mu aréna Dallas Stars trochu připomíná domov. Osmnáctiletý nadějný útočník totiž doufá, že se stane dalším hráčem narozeným ve Finsku na soupisce Stars.

Z Finska do Severní Ameriky zamířili tři významní hráči Dallasu – centr první formace Roope Hintz a první obranná dvojice Esa Lindell a Miro Heiskanen. Naprosté opory, bez nichž si současný Dallas nelze představit.

„Opravdu se nám líbí," řekl během draftu generální manažer Stars Jim Nill pro webové stránky Stars. „Hrajeme určitým způsobem a on hraje přesně stejně. Může se tady připojit k naší finské mafii. Všechno do sebe zapadá. Je to dobrý hráč, dobře střílí, prostě hraje, jak má."

Hemming rozdělil minulou sezonu mezi TPS Turku ve finské juniorské lize jeho tým v první lize. Ve 40 zápasech Liigy si připsal hned 11 bodů.

Hemming také reprezentoval Finsko na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde vedl tým se čtyřmi góly v pěti zápasech. Právě střelba je něčím, co Stars zaujalo nejvíce.

„Je to jedna z největších předností mé hry," myslí si Hemming. „Hodně jsem na tom pracoval. Střílet mezi nohama obránce, z těsných úhlů. Jsou to to střely, o kterých brankáři nevědí."

Tohoto aspektu se okamžitě chytil Neil Graham, trenér farmy, který vedl vývojový kemp Stars. „Jeho střela vyniká nejen mezi jeho vrstevníky, ale i mezi některými staršími hráči," řekl Graham. „Udělal skvělý první dojem. Jakmile přišel, byl velmi příjemný, srdečný se spoluhráči, naslouchal všem detailům. Bylo vidět, proč byl draftován v prvním kole."

Stars by mohli mít příležitost sledovat Hemminga hrát na severoamerickém ledě již dříve; jen několik dní po draftu NHL si ho vybralo Barrie z OHL z 15. místa v importním draftu CHL. Ačkoli má Hemming ještě rok platnou smlouvu s TPS, řekl, že nechává otevřené dveře k tomu, aby pokračoval ve svém rozvoji v Severní Americe. „Je to zase o krok blíž k NHL."

