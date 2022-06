Východ uvidí souboj nejlepších gólmanů NHL! Rangers vyzvou Tampu

Rangers sice teprve v noci na úterý slavili postup do třetího kola bojů o Stanley Cup, nyní je znovu čeká zápasový kolotoč. Odpočatou Tampu přivítají Jezdci ve slavné MSG už v noci na čtvrtek. A bude se opravdu na co koukat! Především se proti sobě postaví dva kandidáti na Vezina Trophy, která se uděluje nejlepšímu gólmanovi zámořské ligy.

Historie play off soubojů mezi Rangers a Lightning je velice skromná. Celky spolu odehrály pouze jedinou sérii, a to v roce 2015. Tehdy postoupila z konferenčního finále dále Tampa, ale byla to bitva na sedm zápasů. V posledním utkání série vynuloval střelce New Yorku Ben Bishop, branky si připsali Killorn a Palát.

Rangers hrají konferenční finále poprvé od roku 2015. Výraznější výsledky v play off mají Jezdci poprvé od sezony 2017, kdy dokráčeli do druhého kola. Poté v play off čtyři sezony chyběli, pokud tedy nepočítáme kvalifikační kolo v covidovém ročníku 2020. Zato Tampa je v posledních letech stálicí, od roku 2014 chyběla ve vyřazovacích bojích pouze jednou. Navíc teď je na vítězné šňůře, kdy celek z Floridy opanoval již 10 sérií v řadě a útočí na hattrick.

Proč byste měli tuto sérii vidět? Půjde hlavně o souboj nejlepších gólmanů planety. Šesťorkin versus Vasilevskij! Na konfrontaci maskovaných mužů se těší i legendární Henrik Lundqvist: „Igor versus Vasilevskij, wow. Vánoce letos přišly pro fanoušky brankářů brzy. To bude hodně dobré.“

Kromě šestadvacetiletého Šesťorkina mají Rangers další triumfy. V útoku řádí především Mika Zibanejad se svou lajnou. Do sestavy Newyorčanů zapadl po příchodu z Winnipegu výborně Andrew Copp. Velmi dobře se v play off ukazují i mladíci. Filip Chytil si připsal ve vyřazovacích bojích už šest kanadských bodů a jeho lajna zařizuje pravidelný přísun gólů. Obrana je vyztužená především Adamem Foxem, který je nejproduktivnějším bekem play off.

Šesťorkina opěvoval i spoluhráč Ryan Strome: „Velmi podceňovanou věcí, kterou Igor zvládá bravurně, je čtení hry. V našem týmu je určitě jedním z těch, kteří mají nejvyšší hokejové IQ. Tím mám na mysli třeba to, že hraje velmi inteligentně a předpovídá, kde asi puk bude. To mu hodně pomáhá.“ Velmi pozitivně se o něm rozmluvil i jeho maskovaný soupeř: „Skvělý gólman, který měl velmi dobrou sezonu. Rangers pro nás budou výzva.“

Proti Rangers stojí Tampa Bay. Sice v sérii proti Torontu přišla o hvězdného Braydena Pointa, ale jejich síla v útoku je tak veliká, že ho ostatní zvládnou nahradit. Tabulku střelců Lightning vedou Ross Colton a Corey Perry, kteří mají pět branek. Bodově pak vévodí Nikita Kučerov. Výborně funguje i obrana Blesků, která soupeřům dovolila vstřelit v průměru 2,45 branky na zápas.

Hlavním pilířem je však Vasilevskij, který se opět vybičoval k výborným výsledkům. O jeho síle promluvil i kapitán Stamkos: „Moc dobře víme, co v něm máme. Je to skvělý gólman.“ Šesťorkin má o svém soupeři jasno: „Vasilevskij je momentálně nejlepším gólmanem na světě. Bude to hodně dobrá série.“

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

NY Rangers: Adam Húska** (B), Libor Hájek (O), Filip Chytil (Ú), Jaroslav Chmelař* (Ú)

Tampa: Jan Rutta (O), Dominik Mašín* (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú), Maxim Čajkovič* (Ú)

*V letošní sezoně zatím neodehráli utkání v hlavním týmu.

**Húsku uvolnili Rangers na mistrovství světa

TIP REDAKTORKY

New York Rangers – Tampa Bay Lightning 2:4

Tampa potřetí v řadě postoupí až do finále bojů o Stanley Cup. Mládí hráčů Rangers si se zkušeností Lightning neporadí. Navíc pokud budou pokračovat v nastaveném trendu, kdy na bránu soupeře vyšlou kolem třiceti střel za zápas, to proti Vasilevskému stačit nebude. Bolts si počkají na chyby soupeře a budou slavit postup do finále.

