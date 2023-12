Vybučený Kyrou? Nejtěžší zápas mého života, smutnil útočník Blues

St. Louis Blues jsou snad nejskloňovanějším týmem v posledních dnech. Po událostech s Jakubem Vránou a Craigem Berubem si fanoušci vybili zlost na Jordanu Kyrouovi, jehož v domácím zápase vybučeli.

"Abych byl upřímný, je to určitě nejtěžší zápas, jaký jsem asi odehrál," řekl Kyrou novinářům po zápase. "Je to prostě těžké. Hraji tady moc rád, takže je těžké slyšet, jak na mě fanoušci bučí," dodal a bojoval se slzami.

Reakce publika pramenila z toho, že Kyrou dříve během dne na dotaz ohledně vyhazovu hlavního trenéra Craiga Berubeho nechtěl nic komentovat: "Už to není můj trenér." Na tom by nebylo nic divného, nicméně všichni dotázaní odpověděli, jen Kyrou ne.

"Není to samozřejmě snadné, ale chápu, že pro někoho ten můj komentář vyzněl tak, jak vyzněl," řekl Kyrou.

Pětadvacetiletý hráč poté upřesnil, že tím, co řekl ve čtvrtek, nemyslel žádnou neúctu vůči Berubemu.

"Samozřejmě, že Berubeho respektuji," řekl. "Byl mým trenérem po celou dobu, co jsem tady. Takže respektuji všechno, co tady udělal. Odvedl skvělou práci, vyhrál pohár. Jediné, co jsem tím chtěl říct, bylo, že se snažím soustředit na svou budoucnost, soustředit se na to, co mohu udělat, abych pomohl svému týmu vyhrávat."

Dočasný hlavní trenér Drew Bannister pochválil Kyroua za to, jak se během zápasu vypořádal s bučením. "Znám Jordana už nějakou dobu," řekl Bannister. "Trénoval jsem ho. Je to vynikající kluk a hodně se stará o své spoluhráče. Hodně mu záleží na této organizaci a hodně mu záleží na fanouškovské základně."

A dodal: "Teď je ze sebe zklamaný kvůli svým výkonům. Hledá odpovědi na to, jak se zase dostat do formy. Musí si k tomu najít cestu. Já i zbytek týmu jsme tady, abychom ho podpořili."

Kyrou si připsal asistenci, čímž si vylepšil bilanci na 18 bodů ve 29 zápasech v tomto ročníku.

