Výborné zprávy ze zámoří! Postava povolán do prvního týmu, přijde debut?

27. března 12:00

David Zlomek

Ještě před rokem by si na to vsadil málokdo, ale hokejový osud Michala Postavy nabral v posledních měsících neuvěřitelné obrátky. Detroit Red Wings ve čtvrtek oficiálně oznámili, že kvůli zdravotním potížím veterána Cama Talbota narychlo povolávají z farmy v Grand Rapids právě čtyřiadvacetiletého českého gólmana.

Postava by měl hned v pátek proti Buffalu Sabres krýt záda Johnu Gibsonovi a poprvé v životě se tak obléknout do dresu pro zápas NHL. „Nevím, jestli si s něčím včera hnul, ale bude to teď brát den po dni,“ vysvětloval situaci kolem Talbota trenér Detroitu Todd McLellan. „Myslíme si, že je to jen drobnost, ale i taková, že dneska prostě nešel na led. Museli jsme to vyřešit, protože se to všechno seběhlo hrozně rychle.“

Pro Postavu je to vyvrcholení fantastické cesty, kterou začal jako nedraftovaný volný hráč. Ještě v minulé sezoně zářil v dresu brněnské Komety, kterou dotáhl až k extraligovému titulu s neuvěřitelnou úspěšností 94,0 % v play-off, a v nastoleném tempu pokračuje i v zámoří.

V Grand Rapids sice papírově plnil roli dvojky za elitním prospektem Sebastianem Cossou, ale svými výkony si o pozornost Detroitu vyloženě řekl. S průměrem 1,86 gólu na zápas a úspěšností 93,2 % patří k nejlepším brankářům celé AHL. „Michael Leighton si dneska na tréninku musel vzít betony a vlézt do brány místo gólmanů,“ usmíval se McLellan při zmínce o trenérovi brankářů, který musel na led, než dorazila posila z farmy.

V Detroitu se teď mluví o tom, že Postava si svým stylem a klidem v brankovišti definitivně řekl o místo v budoucích plánech organizace. Gibson sice pravděpodobně odchytá desátý zápas v řadě, ale Red Wings hrají hned v sobotu další duel proti Philadelphii a není vyloučeno, že by Postava mohl dostat šanci i přímo v akci. Pokud Talbot nebude v pořádku, bude připraven naskočit do ohně.

