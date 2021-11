Všude dobře, doma nejlíp! Islanders se těší na novou arénu

Všem fanouškům New York Islanders bylo jasné, že začátek letošní sezony bude hodně perný. A také se to potvrdilo. Tým z Long Islandu totiž začal letošní ročník třinácti zápasy za sebou na venkovních kluzištích. Doma hrát nemohl, jelikož nový stánek ještě nebyl připravený. Nyní je ale vše hotovo, a tak si UBS Arena může v sobotu odbýt svůj debut v NHL.

Rozhodně nebudeme daleko od pravdy, když napíšeme, že “nový začátek“ se Islanders rozhodně bude hodit. Jejich sezona totiž začala celkem rozpačitě. Poslední místo v divizi rozhodně není něco, co by si svěřenci Barryho Trotze představovali.

Naposledy museli Ostrované zkousnout prohru 1:6 na ledě Floridy. Celkově Barzal a spol. počítají čtyři prohry v řadě.

„Nebudu lhát, těšíme se, až budeme doma,“ ulevil si trenér Trotz. „Otevřeme nový stadion a doufáme, že nám to dodá potřebnou pozitivní energii. Zatím to nebylo lehké. Začátek sezony – i když byl po venkovních stadionech – měl být lepší.“

Islanders momentálně funguje jen málo věcí. Začněme nepříjemnou zprávou, jelikož Ryan Pulock, jeden z klíčových obránců, by měl chybět přibližně měsíc.

A obrana je rozhodně něčím, co musí dát Islanders dohromady. Jsou zvyklí slyšet chválu na svou obrannou hru, nicméně nyní slyší možná tak pravý opak. V posledních čtyřech utkáních dostali pokaždé minimálně čtyři branky.

„Nejsme spokojení s tím, jak hrajeme,“ kýval hlavou Casey Cizikas. „Není to lehké, ale musíme to ze sebe setřást a pořádně se připravit na sobotní domácí zápas. Je nejvyšší čas se zlepšit. Jediná cesta k úspěchu vede skrze tvrdou práci. Je to jen a jen na nás.“

Útok zatím taky není žádná hitparáda. Kupříkladu Kyle Palmieri se v úterý trefil poprvé v probíhajícím ročníku, posila Zach Parise na gól stále čeká a loni produktivní Jean-Gabriel Pageau skóroval jen jednou.

Právě otevření nové arény by mohlo být něčím, co otočí výkony o sto osmdesát stupňů.

„Když přijdete k nám do kabiny, tak asi jedinou pozitivní věc, kterou hráči zmíní, je, že je tahle venkovní šňůra konečně u konce,“ dodal Trotz. „Teď je to jen na nás. Fanoušci to za nás nevyhrají, musíme do toho šlápnout my sami.“

Fanoušci Isles budou moci dorazit na zápas svých miláčků do nové arény v sobotu, kdy přijede Calgary. Následující další tři domácí utkání. Postupně si nový stánek vyzkouší Maple Leafs, Rangers a Penguins.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+