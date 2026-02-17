NHL.cz na Facebooku

NHL

Všichni čtvrtfinalisté jsou známi, Švédsko vyřadilo Lotyše

17. února 23:51

Marek Hedbávný

Posledním čtvrtfinalistou olympijského turnaje se podle očekávání stalo Švédsko – v předkole vyřadilo Lotyše a ve středu jej čeká úřadující mistr světa Spojené státy americké.

Zázrak z mistrovství světa v Rize 2023 se nezopakoval, tentokrát už – mnohdy přespříliš bohorovní – Švédové bojovníky z Lotyšska nepodcenili. K postupu z prvního kola play off vykročili už v úvodních dvanácti minutách, kdy odskočili do dvoubrankového trháku. Trefil se i kapitán Gabriel Landeskog.

Ve zbytku utkání Švédsko vybudovaný náskok zkušeně hlídalo, nenechalo houževnatého soupeře dotáhnout se na méně než dva góly a vedení postupně navyšovalo. Zatímco Lotyši v Miláně končí celkově desátí, Tre kronor na olympijském turnaji pokračují a ve středečním čtvrtfinále vyzvou favorizované USA.

ŠVÉDSKO – LOTYŠSKO 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Kempe (Eriksson Ek, Nylander), 12. Landeskog (Raymond, Zibanejad), 28. Forsberg (Karlsson, Broberg), 46. Zibanejad (Raymond, Landeskog), 54. Nylander (Raymond, Dahlin) – 31. Tralmaks (Šmits, Blugers).
Rozhodčí: Dwyer (Kanada), MacFarlane – Murray (oba USA), Hynek (Česko).
Vyloučení: 3:2.
Bez využití.
Střely na branku: 28:21.
Diváci: 11 008.
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Forsling, Dahlin, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Kempe, Eriksson Ek – Zibanejad, Landeskog, Raymond – Rakell, Pettersson, Forsberg – Holmberg, E. Lindholm, Wennberg. Trenér: Hallam.
Lotyšsko: Merzļikins – Rubins, Balinskis, Zile, Freibergs, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Blugers – Vilmanis, Ločmelis, Krastenbergs – Egle, Ravinskis, Daugavinš – Batna, Dzierkals, Rihards Bukarts – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.

Závěrečný program ZOH 2026

Středa 18. února – čtvrtfinále:
12:10 Slovensko – Německo (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko (Santa Giulia)

Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)

Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)

Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Slováci si na olympiádě zase zahrají o medaile! Němcům nasypali 6 gólů

18. února 15:07

Bída Rangers? I na farmě! Za něco tam stojí jen ten Čech, píší v zámoří

18. února 13:30

Záře reflektorů, tlak? To je moje, libuje si Slafkovský. Slovák, co převzal pochodeň

18. února 11:00

1,9 milionu dolarů ročně? Tulsky se může smát. Carolina má jedničku za hubičku

18. února 9:30

nhl.cz doporučuje

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.