Všichni bychom se měli stydět, soptil kouč McLellan. Detroit uzavřel sezonu ostudou

16. dubna 13:00

David Zlomek

Detroit Red Wings uzavřeli sezonu 2025/26 způsobem, který fanoušky v Hockeytownu nemohl bolet víc. Středeční debakl 8:1 na ledě Floridy Panthers nebyl jen obyčejnou porážkou, byla to definitivní a mimořádně hořká tečka za desátým rokem v řadě, kdy se slavná organizace nepodívá do play-off.

Trenér Todd McLellan po zápase neskrýval naprosté znechucení a místo diplomatických frází vyslal směrem ke svým hráčům brutálně upřímný vzkaz. „Řeknu vám to takhle: oba týmy šly do zápasu s vědomím, že o nic nejde, ale na nich byl vidět ten mistrovský gen. Musím Panthers složit poklonu, jde to celou jejich organizací. Přišli, hráli a prostě to pro ně něco znamenalo,“ soptil McLellan, když srovnával odevzdaný výkon svých svěřenců s nasazením soupeře.

Tento kolaps je o to bolestivější, že ještě v lednu Red Wings vedli Atlantickou divizi a zdálo se, že černá série je u konce. Jenže po olympijské přestávce se stroj zadrhl a bilance 8-11-4 v závěrečné fázi sezony poslala Detroit do kolen.

Tým se potýkal především s neschopností udržet vedení ve třetích třetinách, což vyvrcholilo minulou sobotu porážkou s New Jersey, která naděje Red Wings definitivně pohřbila. Když se novináři McLellana ptali, zda lze brát zisk 92 bodů, což je mimochodem nejlepší výsledek za celou dekádu bez play-off, alespoň jako dílčí úspěch, trenér odpověď rázně uťal. „Tamtudy se vůbec nehodlám ubírat,“ odsekl.

Kritika se snesla především na psychickou odolnost týmu, který v klíčových momentech jara působil křehce a bez zápalu. McLellan svou frustraci zakončil potvrzením, že nálada v organizaci je na bodu mrazu. Na otázku, zda by se tým měl za předvedený konec sezony stydět, odpověděl stručně a nekompromisně: „Myslím, že bychom se měli stydět úplně všichni.“ Poté se bez dalších slov otočil a odešel, čímž jen podtrhl rozklad, který v Detroitu zavládl poté, co nadějně rozjetý ročník skončil další dovolenou už v dubnu.

