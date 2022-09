Všechny oči na mě! Kdo bude pod pořádným tlakem?

Jasně, tlak ke sportu patří. Všem jde o body, výhry, tituly. Někdo ho cítí víc, někdo méně. Je pochopitelné, že tlak od fanoušků a médií je mířený na ty největší hvězdy a nejlepší hráče. Do sezony ale pokaždé vstupuje také několik hráčů, kteří musí přesvědčit o svých kvalitách. Na koho budou oči upřeny letos?

Jack Campbell

Edmonton má za sebou poměrně úspěšnou sezonu. Výlet až do finále konference a v něm vypadnutí s pozdějším vítězem. Neměl se za co stydět. Avšak do dalšího ročníku jde organizace z Alberty s tím, že chce víc.

Proto bylo v létě prioritou vyřešení brankařské otázky. Oilers hodili balík peněz po Campbellovi, ten tak nyní bude muset přesvědčit všechny o tom, že si místo jasné jedničky zaslouží. V kariéře ještě takovou důvěru nedostal, bude tak pod pořádným tlakem.

Jack Eichel

V průběhu minulé sezony mu vyšel vysněný trejd do Vegas, avšak žádnou díru do světa tam neudělal. Týmový úspěch nepřišel, individuálně to také nebyla žádná sláva. Je možné, že ho limitovaly dopady operace, ale na to se vymlouvat nemůže. Do Vegas přišel jako obří hvězda, jeden z nej hráčů ligy.

Na podzim už však bude naplno zdravý a musí prokázat, že výkonnostní sešup byl pouze výjimečnou událostí. Vegas ho budou potřebovat víc než kdy dřív.

Alexandar Georgijev

Sezona plná frustrace, přes Šesťorkina se do brány nešlo dostat. Přišla tak žádost o trejd, ve které bylo vyhověno a Georgijev zamířil do Colorada, které ho obratem podepsalo. Po odchodu Kuempera bude ležet tíha na dvou brankářích.

Pavel Francouz by rád místo jedničky, to ale Georgijev také. Eso v rukávu má ale český gólman, jelikož jeho nový kolega ještě v play off neodchytal ani zápas. V základní části tak bude muset ukázat, že si důvěru zaslouží.

Philipp Grubauer

A další gólman. Němec má co napravovat. Do Seattlu přicházel jako hvězda z Colorada, dostal velkou smlouvu a měl být jednou z opor nového týmu.

To se ale vůbec nestalo. Grubauer má za sebou hrůzostrašnou sezonu, v podstatě nejhorší v kariéře. S trochou nadsázky by se dalo říct, že horší už to být nemůže, ale vězte, že tlak na něj bude pořádný.

Johnny Gaudreau

A nakonec jedno z nejskloňovanějších jmen celého hokejového léta. Gaudreau se rozhodl odmítnou nabídky Calgary a zamířil na trh s volnými hráči. Velmi překvapivě ho zlákal Columbus, který se rázem stal jedním z nejzajímavějších týmů NHL.

Gaudreau přichází se statusem hvězdy ligy, fanoušci i vedení klubu od něj budou čekat pomalu zázraky. A když ne ty, tak minimálně hromadu bodů. Dokáže splnit očekávání?

