Všechno nebo nic! V noci na neděli nás čeká rozuzlení tří sérií

První kolo play off nejslavnější ligy světa už se blíží ke svému konci. V noci na neděli se dozvíme jména tří postupujících. Čtvrtfinálové série v bojích o Stanley Cup jsou letos pořádně vyrovnané, hned pět z nich budou rozhodovat až zápasy číslo sedm. Dnes se mimo hru o známou trofej může dostat hned několik českých hráčů.

První zápas sobotního večera obstarají hráči Caroliny a Bostonu. V PNC Areně se úvodní buly vhodí již v půl jedenácté středoevropského času. Hurikáni hráli sedmé utkání v play off osmkrát v historii, první tři pokusy ještě tehdy jako Hartford Whalers nezvládli. Od doby, co se organizace přesunula do Raleigh Canes ani jednou v rozhodujícím utkání nezaváhali. Boston má se sedmými zápasy zkušeností více, z 28 pokusů však zvítězili pouze 15krát. Poslední zápas o vše si fanoušci Medvědů jistě pamatují, Boston padl ve finále bojů o Stanley Cup se St. Louis v roce 2019.

Série mezi těmito celky se dá shrnout jednoznačně, zatím platí pořekadlo: „Můj dům, můj hrad.“ Ani jeden celek neztratil zápas na domácí půdě. Pokud bude pokračovat tento nastavený trend, tak se Bruins nepodívají do druhého kola poprvé od play off 2017. V posledním vzájemném duelu odvracel Boston konec sezony. Na výhře Medvědů v TD Garden se dvěma asistencemi podepsal Tomáš Nosek. V duelu bodovali čeští útočníci Pastrňák a Nečas. Rozuzlení série boudou určitě s napětím sledovat i trenéři národního týmu, kteří by určitě některé hráče rádi viděli na mistrovství světa.

V jednu ráno se rozehraje sedmý zápas mezi dvěma modrobílými celky. Toronto přivítá na domácím ledě Tampu. Maple Leafs mají v sedmých zápasech úspěšnost 48 %. Navíc v posledních letech jim tato důležitá utkání příliš nechutnají. Naposledy celek z kanadského největšího města uspěl v roce 2002, když překonal Ottawu. Od té doby hrál zápas o všechno čtyřikrát a ve všech případech odcházeli hráči s javorovým listem na prsou se svěšenými hlavami. Tampa hrála zápasů číslo sedm pouze devět, slavila však v šesti případech, naposledy v loňském play off, když vyřadila Islanders.

Toronto mohlo o svém postupu rozhodnout již v minulém utkání. Skóre šestého zápasu této série se však přelévalo z jedné strany na druhou. Chvíli vedla Tampa, ve druhé třetině se probralo Toronto a vedlo o gól. Hladové blesky však ve třetí periodě srovnaly a zápas uzmuly v prodloužení, kdy rozhodl Point. Na straně obou celků byli vidět i Češi, Palát střílel a Kaše nahrával.

Ve čtyři ráno středoevropského času začne utkání na západě. Dočká se McDavid postupu do druhého kola play off poprvé od roku 2017? Kanadský šikula si navíc moc dobře pamatuje i zápas číslo 7, který ve stejném roce hráli Olejáři o postup do finále konference, na Anaheim však nevyzráli. LA se v play off objevilo poprvé od roku 2018 a od Králů se toho moc nečekalo. Opak je však pravdou, parta kolem Dustina Browna dokáže Edmonton potrápit. Kings odehráli poslední sedmizápasové série v roce 2014. Přes sedmý zápas museli jít v play off dokonce třikrát, nakonec si dokráčeli k vytouženému Stanley Cupu.

Los Angeles Kings mohli v šestém zápase slavit postup před domácími fanoušky. Utkání měli však téměř od samotného začátku pod kontrolou Olejáři. Edmonton táhla k vyrovnání série především produktivní dvojice McDavid – Kane, kteří se v play off ukazují ve výborném světle. Bude se radovat Edmonton nebo si Dustin Brown zahraje ještě jednu sérii ve vyřazovacích bojích?

Program zápasů:

22:30 Carolina Hurricanes – Boston Bruins

01:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning

04:00 Edmonton Oilers – Los Angeles Kings

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

