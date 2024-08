Všechno je podepsáno! Broberg a Holloway jsou hráči St. Louis

Philip Broberg a Dylan Holloway podepsali dvouletou smlouvu se St. Louis Blues poté, co Edmonton Oilers nedorovnal nabídkové listiny.

Edmonton měl přitom čas do úterý, aby nabídky dorovnal a ponechal si omezené volné hráče, ale neudělal to a obdržel od St. Louis kompenzaci v rámci draftových výběrů.

„Vyhodnocovali jsme situaci, ve které jsme se nacházeli, když přišly nabídkové listiny, a vzhledem k tomu, stejně jako k dalším omezením, která máme, jsme necítili, že by bylo správné v podstatě omezit naši možnost volby nejen v tomto roce, ale i v budoucnu,“ řekl generální manažer Oilers Stan Bowman. „Takže to není ani tak o hráčích, jejich schopnostech a talentu. Je to opravdu o tom, že se snažíme nastavit si co nejlepší pozici, abychom měli nějaký prostor.“

Brobergova smlouva (9,16 milionu dolarů, průměrná roční hodnota 4,58 milionu dolarů) vyústila ve volbu ve druhém kole draftu v roce 2025 jako kompenzaci. Hollowayova smlouva (4,58 milionu dolarů, 2,29 milionu dolarů ročně) vyústila ve výběr ve třetím kole draftu.

„Je to byznys,“ řekl Broberg. „Jsem velmi nadšený z příležitosti tady v St. Louis. Jsem také velmi vděčný za roky v Edmontonu a za spoluhráče a trenéry, které jsem tam měl. Teď se těším na novou kapitolu v St. Louis."

Broberg si v minulé sezóně připsal v dresu Oilers dvě asistence ve 12 zápasech základní části a tři body (dva góly, jedna asistence) v 10 duelech play-off.

Broberg uvedl, že obdržel nabídky od dvou dalších týmů, ale on a jeho agent si vybrali Blues.

„Bylo to divoké,“ řekl Broberg. „Jsem velmi nadšený, že budu v této organizaci a moc se těším na setkání se všemi a na to, až poznám personál, všechny spoluhráče. Jsem prostě nadšený. Myslím, že tým má několik velmi dobrých mladých kluků a já bych týmu pomohl, jak jen budu moci. Těším se, až uvidím, co dokážeme příští rok.“

Dvaadvacetiletý útočník Holloway zaznamenal v minulé sezóně v dresu Oilers devět bodů (šest branek a tři asistence) v 38 utkáních základní části a sedm bodů v 25 zápasech play-off.

„Je to trochu bláznivá příležitost, nestává se to často, ale byla to příležitost, kterou jsem si opravdu nemohl nechat ujít,“ řekl Holloway. „Co se týče mě samotného, snažili jsme se s Edmontonem domluvit na nějakém čísle a řekl bych, že jsme byli v jednání dost daleko. Měl jsem možnost mluvit s generálním manažerem Dougem Armstrongem, než jsem podepsal, a on mi dal vizi, kam St. Louis jako tým směřuje. Už jen to, že mají tak dobrou základnu mladých hráčů, láká.“

