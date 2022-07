Vše je jinak! Malkin zůstává v Pittsburghu

Sága kolem Jevgenije Malkina byla pořádně výživná. Všichni zúčastnění říkali, že chtějí, aby se pouto mezi ruským centrem a klubem nepřetrhlo. Okolnosti ale nasvědčovaly tomu, že Malkin opravdu odejde. Nakonec je vše jinak, za pět minut dvanáct se obě strany dohodly na nové smlouvě.

Sled událostí ohledně Malkina v posledních dnech byl opravdu tuze zajímavý. O víkendu přišly informace, že je z celé situace opravdu nešťastný. V jeho útočišti na Floridě ho měl dokonce navštívit Sidney Crosby. To proto, aby zjistil, jak se mu daří.

Včera to pak přišlo definitivně. Malkin se rozhodl otestovat vody trhu s volnými hráči. Psal to jeden novinář za druhým, mělo se to za hotovou věc. Ale hle, vše je jinak.

Pětatřicetiletý borec podepsal na čtyři roky s roční gáží 6,1 milionů dolarů. Výplatu tedy bude mít na chlup stejnou jako jeho parťák Letang, který nový kontrakt podškrtnul už před několika dny.

„Jevgenij je generační talent, na který se jednou bude vzpomínat jako na jednoho z nejlepších hráčů historie ligy,“ stojí v prohlášení Rona Hextalla, generálního manažera Penguins. „Jeho hokejový životopis a individuální ocenění jsou všeříkající. Jsme nadšení, že ve svém hokejovém odkazu bude pokračovat u nás.“

Zdá se, že s podpisem Rakella a nyní Malkina mají Penguins v podstatě hotovo. Tým mají kompletní a je otázkou, jestli budou na trhu s volnými hráči, který startuje už dnes, vůbec aktivní.

Největší rybu totiž ulovili podpisem Malkina.

