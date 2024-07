Vše je jinak! Crosby se blíží k dohodě s Tučňáky

Fanoušci spekulací si mohou nechat zajít chuť, Pittsburgh Penguins a jejich kapitán Sidney Crosby se prý blíží k dohodě o nové smlouvě, informuje o tom portál The Athletic. Podle jeho zdrojů jsou tým i hráč přesvědčeni, že dohoda bude brzy uzavřena a formalizována.

Crosby a jeho dlouholetý agent Pat Brisson většinou drží jednání o smlouvě s generálním manažerem a prezidentem hokejových operací Penguins Kylem Dubasem pod pokličkou. Tentokrát ale něco uniklo.

Během rozhovorů Crosby podle zdrojů potvrdil Dubasovi to, co opakovaně veřejně prohlašoval, a sice, že chce ukončit kariéru v Penguins.

Crosby, kterému bude příští měsíc 37 let, chce být Tučňákem do konce života, přestože v předchozích letech neuspěl v play off.

„Jak již bylo dříve oznámeno, dohoda v rozmezí tří let a potenciálně průměrné roční hodnotě 10 milionů dolarů by byla možná,“ píše dále renomovaný portál.

Dubas na draftu v Las Vegas prohlásil, že od Crosbyho očekává, že bude chtít, aby se současný tým ucházel o postup do play off, ne-li o Stanley Cup.

Pokud tak Crosby podepíše, dá se čekat, že Dubas podnikne potřebné kroky k tomu, aby se Pens dali dále považovat za konkurenceschopné.

