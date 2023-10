Vražda na ledě? Byl v tom úmysl, míní Avery. Manévr expardubického beka řeší policie

Tragické úmrtí Adama Johnsona, někdejšího hráče pittsburských Penguins, prošetřuje anglická policie. Mezitím se sypou na Matta Petgravea, borce, co si zahrál i za extraligové Dynamo a má pověst zlého muže, nenávistné zprávy s urážkami i výhrůžkami. Petgrave totiž zasáhl Johnsona v duelu ligového poháru mezi Nottinghamem a Sheffieldem tak prapodivně, že mnozí nevěří, že šlo o nehodu. Do tohoto tábora patří i výrazná tvář NHL i showbyznysu Sean Avery.

Sociální sítě zaplavily tisíce reakcí na incident s tím nejhorším možným koncem.

Ve spoustě z nich zachází pisatelé tak daleko, že hovoří o popravě. O záměrném podříznutí hrdla. O vraždě. Ostatně stejně to viděl i komentátor americké stanice Fox Jesse Waters.

Při sledování záběrů, které jsou jen pro silné povahy, se tomu nelze úplně divit. Petgrave, nejtrestanější hráč anglické EIHL za minulou sezonu, vyvedený z rovnováhy předchozím soubojem, zvedl proti Johnsonovi nohu.

Na videu je zřetelný kopanec, někteří vidí i dva. Otázkou je, zda šlo o úmysl.

Avery je přesvědčený, že ano. "Udělal ten kluk pohyb, který je hodně netradiční, prapodivný? Ano. Jestli si myslím, že se chtěl pokusit nějakým způsobem Johnsona zasáhnout? Jednoznačně," řekl bývalý forvard NY Rangers, Detroit Red Wings nebo LA Kings.

Byť je známý svými ostrými názory, ostatně miliony dolarů si vydělával i díky tomu, že uměl soupeře vyprovokovat k rtuťovitým zkratům, neobviňuje Petgravea z vraždy či úmyslného zabití.

Matt Petgrave is a straight up MURDERER.



He literally roundhouse kicks this guy with his skate, slashing his throat and killing him on the ice. pic.twitter.com/5e2xTTlPkr