16. září 17:05Tomáš Zatloukal
Je definicí hokejové superstar. Dominantní machr, co hraje fair-play. Když se tedy zrovna on, Cale Makar, vyjadřuje k dění v NHL, všichni naslouchají. Jeho hlas má váhu. S čím přišel? Vyjádřil se k systému, jakým se hraje posledních 11 let play-off. Od sezony 2013/14 to funguje tak, že do vyřazovacích bojů postupují tři nejlepší kluby z každé divize, plus kvartet držitelů divokých karet (po dvou na konferenci). Následně je pak utvořen pevný pavouk založený na divizní rivalitě. "Přijde mi, že všichni hráči si přejí návrat k dřívějšímu formátu," míní Makar.
V čem je aktuální systém problematický?
Pro kluby, které si vybojují skvělé postavení v tabulce, mnohdy přináší snad až nespravedlivě složitou cestu za Stanley Cupem.
Sice nejprve vyřadí jednoho z outsiderů, nicméně pak kvůli předem daným dvojicím narazí na extrémně těžkého soupeře. Vítěze druhé divizní série.
Představte si, že v základní části ovládnete divizi a nastřádáte třeba i největší počet bodů z celé ligy.
Jen pro to, abyste po postupu přes držitele divoké karty, museli nastoupit proti mančaftu, co skončil ve vaší divizi druhý a také patřil k premiantům základní části.
V minulosti by na vás čekal po základní části nejhůře umístěný postupující, pavouk byl flexibilní, nebyl znám dopředu, měnil se podle vývoje sérií. Takhle ale čelíte těžké váze.
„Cesta za pohárem je tak někdy složitější,“ ví Makar.
I když Makar není jediným kritikem současných pořádků a nepochybně mluví za mlčící většinu, NHL si dosud trvala na svém. „Nehodláme se k tomu starému systému vracet,“ zopakoval vícekrát šéf Garry Betman.
Makarův komentář by mohl ledy prolomit. A alespoň rozvířit debatu. Protože ignorovat takového hráče jednoduše nelze.
„Někdy to dopadne tak, že na sebe náhle narazí dva kádry, co patří do TOP6 celé ligy. Tak jako se to stalo nám letos, když jsme hráli s Dallas Stars,“ připomíná Makar.
Bylo to mimořádné první kolo, i kvůli tomu, že Colorado čelilo své bývalé star Mikko Rantanenovi. Avs nakonec padli. Hořká zkušenost. Ale Makar rozhodně není tak krátkozraký, aby svůj názor zakládal na jednom, pro něj předčasném konci sezony.
I za aktuálních pořádků dokázal dojít k hokejovému grálu, dokonce získal i Conn Smythe Trophy. Nenechává se úspěchy oslepit a zkrátka vnímá nespokojenost z mnoha stran.
A jak to máte s formáty play-off vy?
