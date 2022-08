Vrátí se vůbec někdy? Sutterova budoucnost je nejistá, pořád jej sužuje postcovidový syndrom

Nakazit se covidem-19 je pro drtivou většinu populace jen malá nepříjemnost, která dříve či později pomine. Pro menší část populace je však tento virus extrémně nebezpečný a netýká se to pouze starších ročníků nebo nemocných lidí. Své o tom ví útočník Brandon Sutter, který kvůli covidu nemůže vykonávat své zaměstnání a jeho budoucnost na zámořských kluzištích je v ohrožení.

Kariéra Brandona Suttera měla po uzavření pětileté smlouvy v hodnotě 22 milionů dolarů v roce 2015 sice sestupnou tendenci, stále se však mohl rvát o své místo mezi nejlepšími jako poctivý defenzivní útočník, který je i přes problémy se zraněními schopný odvádět solidní výkony.

Jenže v dubnu 2021 se nakazil covidem, což mělo pro jeho kariéru nedozírné následky. Přestože v červenci 2021 uzavřel s Vancouverem novou roční smlouvu, naplnit ji nedokázal. Potýkal se s velkou únavou i respiračními obtížemi a celý minulý ročník nakonec strávil na listině dlouhodobě zraněných.

Muž, který v NHL prošel Carolinou a Pittsburghem, než se v roce 2015 usadil ve Vancouveru, se už více než rok potýká s vážnými příznaky po nakažení zákeřným virem. V současnosti ani nemá smlouvu, hrát nemůže a jeho budoucnost je nejistá.

Ačkoliv třikrát týdně absolvuje cestu do Hoffmanova Centra v Calgary, kde se podrobuje intravenózní léčbě, stále trpí nedostatkem dechu a slabostí. „V podstatě jsem z toho vyvázl z mnoha různými následky. Moje plíce nezvládají jakoukoli námahu. Neustále se musím zastavovat a mám pocit, že musím něco vykašlat. Prostě mám pocit, že nemůžu do těla dostat kyslík,“ svěřil se deníku Vancouver Sun roztřeseným hlasem, ve kterém se mísil smutek s úzkostí.

„Když mám zvýšenou aktivitu, zadýchávám se, a když se snažím zhluboka nadechnout, tak to prostě nedokážu,“ pokračoval Sutter. „Běhání v tuto chvíli nepřipadá vůbec v úvahu. V březnu a dubnu jsem se snažil alespoň posilovat, ale kvůli nedostatku kyslíku a vyčerpání se to nedá. Přetrvávajícím symptomem je neschopnost normálně a správně dýchat.“

„Měl jsem také gastrointestinální problémy. Je mi o 100 procent lépe než loni, ale pořád nemůžu trénovat ani cvičit. Svým způsobem jsem v pořádku, ale když toho udělám moc, prostě mě to rozdrtí,“ štve Suttera, jehož funkčnost plic se po nakažení covidem snížila. Že by v takovém stavu vyrazil na led, je nemyslitelné. A jelikož nemá platnou smlouvu, je zcela bez finančních příjmů. Žádný tým totiž pochopitelně nechce angažovat hokejistu, který v tuto chvíli není schopný žádné tréninkové, natož zápasové, zátěže.

„Největším problémem je, že ještě přesně nevíme, co se snažíme léčit,“ štve Suttera. „Viděl jsem studie, kde se uvádí, že long covid může být způsoben mikrosraženinou v plicích, kvůli čemuž je tělo neschopné zpracovat kyslík. Nemám sice výsledky toho, jestli to mám nebo ne, ale určitě to odpovídá tomu, čím si procházím,“ upozornil a zároveň přiznal, že se snaží s postcovidovým syndromem bojovat i za pomoci ivermectinu. Tento kontroverzní medikament mu ale problémy s long covidem rovněž nevyřešil.

Sutter se covidem nakazil v době, kdy tento virus na přelomu března a dubna 2021 zdecimoval soupisku celého Vancouveru a hned 22 hráčů mělo nejrůznější symptomy této nemoci. Ze všech hokejistů však dopadnul nejhůře. Musel vynechat kompletní minulý ročník a nadále není připraven (či schopen) se vrátit.

„Spousta lidí s long covidem říká, že se jejich stav zlepšil a pak najednou zhoršil. To je i můj případ. Dokázal jsem se vrátit a hrát, ale někdy v květnu nebo červnu jsem začal mít obtíže s dýcháním,“ podotkl s tím, že se bez boje nechce vzdát a věří, že se vše ještě může v dobré obrátit. „Pořád doufám, že se budu moci vrátit a hrát, jen nevím, kdy se tak může stát. Chci se zase cítit normálně. Až se tak stane, tak mohu začít přemýšlet nad tréninkem,“ dodal.

Třiatřicetiletý Sutter byl draftován v roce 2007 jako jedenáctý v pořadí Carolinou. Do NHL naskočil v sezoně 2008/09 a od té doby odehrál v základní části 770 zápasů s bilancí 152 branek a 137 asistencí. Jestli ale ještě někdy rozšíří své statistiky, je v tuto chvíli otázkou...

