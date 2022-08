Vrátí se Světový pohár? NHL vidí budoucnost turnaje optimisticky

Fanoušci ledního hokeje v posledních letech přišli o velké mezinárodní zápasy, jelikož hráči z NHL nejezdí na olympijské hry. Náhradou za to by mohl být Světový pohár, který by se měl uskutečnit v únoru 2024.

Poslední Světový pohár se uskutečnil v roce 2016 v Torontu a zanechal za sebou mnoho zajímavých vzpomínek. V minulosti se tento turnaj hrál ještě v letech 1996 a 2004. Další soupeření se podle posledních zpráv bude konat v únoru 2024, jednání mezi NHL a hráčskou asociací jdou velmi dobře a vše dostává reálné obrysy.

„Jdeme plnou parou vpřed a máme pravidelné schůzky," řekl během NHL's European Player Media Tour zástupce Garyho Bettmana Bill Daly. Cílem je pro něj výše zmíněný únor 2024 a turnaj by se měl uskutečnit v sedmnáctidenním okně.

Jak by měl samotný turnaj vypadat? Aktuálně je v plánu pozvat minimálně osm zemí a mít dvě základní skupiny. Ve hře je ale možnost, že týmů nakonec bude deset, o čemž se nadále jedná. Dostat by se v tomto turnaji mělo i na evropské fanoušky, jelikož je v plánu jednu ze skupin odehrát na evropské půdě. O konkrétních místech není jasno, Daly ale prozradil, že NHL a NHLPA již mají krátký seznam trhů a měst, kde by se mohly zápasy uskutečnit.

„V Evropě chceme mít jednu základní skupinu, a také je v plánu zde odehrát jeden zápas předkola. Od semifinále by se celý turnaj přestěhoval do Severní Ameriky. Hrát by se mělo na tradičních hokejových místech," dodal Daly.

Otazníkem zatím zůstává to, jaké země se na turnaji představí a jak NHL přistoupí k účasti Ruska. Vše se dozvíme až časem.

