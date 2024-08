Vránova cesta začíná. Kudy vede cesta do sestavy Washingtonu?

Washington ve čtvrtek přivedl Jakuba Vránu tam, kam do NHL vlétl. Nyní bude na hráči, aby si vysloužil smlouvu na příští sezonu. Hráči na zkoušce nemají do základní části žádné záruky a většina z nich je krátce po skončení kempů propuštěna. Kudy tedy povedou Vránovy kroky?

Vránova cesta zpět do sestavy by pravděpodobně vyžadovala, aby TJ Oshie během tréninkového kempu odstoupil od týmu a byl před domácím utkáním zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Oshieho přetrvávající problémy se zády ho nepustily do 154 z posledních 246 zápasů Capitals, takže to není nereálná možnost. Během léta pak útočník prohlásil, že se chce vrátit pouze v případě, že najde odpověď a řešení svých zdravotních problémů.

Pokud by Oshie vypadl z kádru, Capitals by měli na soupisce 12 aktivních útočníků, zatímco obvykle jich během sezony mají alespoň 13. Washington je již nyní připraven začít ročník s pěti centry, kteří bojují o čtyři místa uprostřed sestavy, což by mohlo znamenat, že Vrána má před centry jako Mike Sgarbossa nebo Riley Sutter náskok na roli třináctého útočníka, protože je křídlo.

Vrána však nebude jediným křídelníkem, který bude bojovat o místo v sestavě, protože bude muset porazit také nadějné hráče jako Ethen Frank, Alex Limoges, Ivan Mirošničenko, Pierrick Dubé a Bogdan Třinejev, kteří mají za sebou velmi úspěšné sezony na farmě.

Pro Vránu by však mohla existovat i jiná cesta než jen úvaha o 13. útočníkovi, pokud bude mít dostatečně dobrou přípravu. Capitals prý už v létě jednali o výměně s Winnipegem, která by zahrnovala Connora McMichaela, a pokud se Vrána v kempu osvědčí, mohli by se k tomu vrátit.

Další možná cesta by začala u Hendrixe Lapierra, který nemá pevné místo. Lapierre je jediným hráčem na soupisce, který má stále vstupní smlouvu, což znamená, že se může volně pohybovat mezi farmou a prvním týmem. Capitals by si mohli Vránu na začátku základní části vyzkoušet za minimální plat a v případě neúspěchu ho prohodit do Hershey za Lapierra.

Podle Mikea Vogela chtějí Capitals zopakovat to, co se loni povedlo Bostonu Bruins s útočníkem Dantonem Heinenem. Stejně jako Vrána, i Heinen zaznamenal u Bruins téměř okamžitý úspěch poté, co byl týmem v roce 2014 draftován, než byl vyměněn a potýkal se s problémy v několika dalších týmech.

Boston pak vsadil na to, že se Heinen vrátí do formy ve známém prostředí, před minulou sezonou ho přivedl zpět na zkoušku a zapůsobil natolik, že si vysloužil kontrakt. Heinen se za tuto důvěru odměnil sezónou, v níž za Bruins nastřílel 17 gólů a nasbíral 36 bodů. V červenci si vysloužil dvouletou smlouvu na 4,5 milionu dolarů s Vancouverem.

