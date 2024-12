Vrána zase ve své pohodě. Góly? Tohle Kuba prostě umí, chválí kouč

Jakub Vrána se po pěti letech mimo klub vrátil do hlavního města a znovu připomíná, proč byl kdysi považován za jednu z největších nadějí organizace. Po sérii deseti zápasů, kdy zůstal mimo sestavu, si Vrána udržel pozitivní přístup a dostal další šanci 16. prosince proti Dallasu. Od té doby si připsal gól ve třech zápasech v řadě a bodoval ve čtyřech po sobě jdoucích utkáních (3 góly, 1 asistence).

První trefa přišla 20. prosince v utkání proti Carolině Hurricanes, kdy Vrána skóroval vítězný gól. Při průniku po levém křídle přesně mířil na vzdálenější stranu brankáře Pjotra Kočetkova. „Máte sekundu na to, abyste všechno promysleli. Není moc času. Měl jsem rychlost a chtěl jsem prostě vystřelit,“ popsal v rozhovoru.

Dva dny nato proti Los Angeles Kings Vrána znovu skóroval, tentokrát z přesilovky. Po přihrávce z vrcholu kruhů propálil Davida Ritticha, což pomohlo Capitals k výhře 3:1. „Všichni mi říkají, ať víc střílím. Byla to dobrá přihrávka, takže jsem měl čas a prostor na střelu. Snažil jsem se střílet kolem beka, naštěstí to šlo do brány,“ usmíval se.

Sérii korunoval třetím gólem 23. prosince proti Boston Bruins. Znovu ukázal svůj smysl pro přesilovky, když si našel volné místo v pravém kruhu a jedním dotykem tvrdě vypálil. Gól byl jedinou trefou Capitals v zápase.

Je to poprvé od sezony 2019/20, kdy Vrána dosáhl na třízápasovou sérii s gólem. Navzdory tomu, že byl zdravým náhradníkem ve 13 zápasech této sezony, má nyní na kontě sedm gólů, což ho řadí na osmé místo v týmu. Jeho střelecká úspěšnost dosahuje impozantních 29,2 %, což je nejlepší výsledek v týmu.

Statistická analýza z platformy Evolving Hockey ukazuje, že Vrána patří mezi nejlepší hráče NHL v přínosu pro hru při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, přestože dostává minimální čas na ledě. „Jeho přínos je nepopiratelný,“ pochválil ho trenér Spencer Carbery. „Je schopný v jakémkoliv okamžiku dostat puk a proměnit ho v gól. To je něco, co si nemůžete nechat ujít.“

Carbery ale zároveň přiznává, že Vránova defenzivní hra občas pokulhává. „S Vránou je to vždy o kompromisech. Jeho ofenzivní dovednosti jsou výjimečné, ale musí zlepšit hru bez puku. Pokud vytváří dostatek šancí, můžeme přimhouřit oko nad některými defenzivními nedostatky. Ale když se bilance nakloní na špatnou stranu, musíme to řešit.“

Pokud si Vrána udrží současné tempo a odehraje zbývajících 48 zápasů, mohl by sezonu zakončit s 23 góly – nejvyšším počtem od svého kariérního maxima 25 gólů v sezoně 2019/20.

