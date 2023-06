Vrána, Pánik a drafty. Mantha stál Washington jmění, teď se má stěhovat

Jsou výměny, co skončí jako "win win", tedy značným přínosem pro oba kluby. A pak jsou zaké trejdy, na které by všechny zůčastněné strany nejraději rychle zapomněly. Dokonalý příklad? Obchod z roku 2021 mezi Capitals a detroitskými Red Wings. Anthony Mantha tehdy přišel do hlavního města USA za ohromující odstupné, měl dodat palebnou sílu. Jenže skutek utek. A o Vránově anabázi v "Hockeytownu" bylo napsáno už dost.

Mantha měl solidní potenciál.

V pětadvaceti, tedy v době zmiňovaného přestupu, měl za sebou dvě dvacetigólové sezony (24 a 25 zásahů). Díky urostlé figuře se hodil před branku soupeře coby prvotřídní clona, jeho devízou byl i cit pro přihrávku..

Jenže přes metrák vážící Kanaďan ve Washingtonu díru do světa neudělal. A jeho smlouva na 5,7 milionu dolarů, co jeden čas mohla působit jako možná loupež v podání detroitského GM Stevea Yzermana, se vůbec nevyplácí. Vyprší příští léto.

Caps už uvědomili ostatní organizace napříč NHL, že Mantha je k mání.

Potíž ovšem je, že nepůsobí jako extrémně atraktivní zboží. Kolik zájemců si stoupne do řady na plejera, co od onoho transferu zaznamenal za 118 mačů jen 58 bodů a tuto sezonu zakončil s tuze skromnou bilancí 11 + 16? Obzvlášť s takovým kontraktem?

Uznávaný novinář Frank Seravalli tak konstatuje očekávané: Washington nejspíš bude muset něco, patrně drafty (jako by už v roce 2021 neobětoval generální manažer Brian MacLellan příliš hodnotné výběry), přihodit.

Manthu kdysi tasil Detroit v první rundě, z počátku se jeho kariéra rozvíjela slibně, což ostatně dokládá i pakt na 22,8 milionů dolarů, co si rodák z quebeckého Longueuilu od Red Wings vysloužil.

.Jenže postupně se více a více projevovaly neduhy v jeho hře. Či spíše v přístupu k ní. Neochota bránit, laxnost v osobních soubojích, mnohdy až ostentativní nezájem o dění na ledové ploše. Nepomohl mu ani trend, kdy se NHL výrazně zrychlila.

Ne že by byl mizerným bruslařem, ale mezi ty nejsvižnější a hlavně nejobratnější zkrátka nepatří.

Teď vyhlíží novou příležitost. Je mu teprve osmadvacet, stále může zažít úspěšný restart. Bude mu ale muset jít naproti.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+