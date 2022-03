Vrána pálí ostrými a překonal Yzermana!

Takhle to snad nevypadalo ani v těch nejrůžovějších snech. Jakub Vrána se vrátil do sestavy po vleklé rekonvalescenci a doslova září. Hned v prvním utkání vstřelil gól, dnes v noci přidal další dva. Na výhru to sice nestačilo, nicméně jeho uzdravení je pro Red Wings ohromnou vzpruhou.

Když se vědělo, že bude muset na operaci ramena, bylo zle. Taková operace totiž potřebuje dlouhou rekonvalescenci a nic se nesmí uspěchat.

Jakmile se návrat na led blížil, Vrána všude prohlašoval, jak moc se na návrat těší. „Už abych hrál,“ přál si před měsícem.

Svůj letošní premiérový zápas odehrál v týdnu proti Arizoně – a hned se střelecky prosadil. Spadla z něj nervozita a strach, že na první gól bude muset čekat dlouho. Do nočního zápasu s Minnesotou tak mohl jít s čistou hlavou.

A taky, že jo! Psychickou pohodu přetavil ve dva parádní góly. Jeden byl lepší než druhý. Navíc při nich ukázal velkou variabilitu v zakončení.

Při prvním se i s pomocí spoluhráčů vyháčkoval z prostoru u mantinelu a jakmile se osamostatnil v kruhu, nechytatelnou střelou do horního růžku srovnal chod zápasu. Na druhý mu zase asistoval Filip Hronek, jenž svého parťáka našel v přesilovce šikovnou přihrávkou. Vrána pak v pádu a z těžkého úhlu dokázal překonat Talbota podruhé.

„Oba góly ukázaly, že je střelec,“ chválil Vránu po zápase trenér Detroitu Jeff Blashill. „Prostě umí dát gól, má parádní střelu. V jiných ohledech hry má sice mezery, ale to, jak dává góly, je výjimečné.“

Dva góly sice na vítězství nestačily, na rekord však ano. Nikdo v historii Red Wings nedosáhl na metu deseti branek rychleji než český šikula. Tomu se to povedlo ve třinácti utkáních, dosavadní rekordman Steve Yzerman, současný generální manažer Detroitu, potřeboval zápasů patnáct.

