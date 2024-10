Vrána je zpět! Z první rány první gól, pak posílal lásku fanouškům

Jakub Vrána se při své první střele za Washington Capitals nemýlil. Při svém druhém střídání v zápase Vrána napálil puk za záda brankáře Vegas Golden Knights Adina Hilla a dostal Capitals do vedení 1:0. „Bum!“ zaburácel komentátor i tribuny.

„Byl to skvělý forčeking od Mangiapana,“ řekl Vrána v přestávkovém rozhovoru a nechtěl upínat pozornost na sebe. „Ve chvíli, když jsem viděl, že má puk na hokejce, jsem se jen snažil uvolnit a najít skulinku pro střelu. Mluvíme o tom před zápasem, pokud získáme při napadání puky, okamžitě musíme jít do slotu. To se naštěstí podařilo. Bylo super, že jsem to propálil.“

Vránův gól znamenal jeho první branku v základní části v dresu Capitals od 9. dubna 2021, v Capital One Areně se prosadil naposledy v březnu toho roku, kdy dvakrát skóroval proti New Jersey Devils.

„Tohle prostě umí,“ dodal asistent trenéra Capitals Mitch Love. „Našel si skvělé místo. Skvělá akce od Mangiapaneho, který mu to dal. Vrána se o to pak postaral, puk šel rychle z jeho hole. Byl to pro nás důležitý gól."

JAKUB VRANA! ????



He scores on his first shot in his first game back with the @Capitals! pic.twitter.com/3fwp23mEiV — NHL (@NHL) October 15, 2024

Poté, co Vrána v létě podepsal smlouvu na zkoušku, se dostal do týmu z tréninkového kempu, kde porazil mladíky Andrewa Cristalla a Ivana Mirošničenka a vysloužil si roční smlouvu.

„Chci být součástí tohoto týmu. Mám tenhle tým rád a je skvělé, že jsem se sem vrátil na kemp a pokusím se získat místo,“ řekl vítěz Stanley Cupu z roku 2018. „Hodně to pro mě znamená. Tenhle tým pro mě hodně znamená.“

První Vránovo působení u Caps skončilo pod bývalým trenérem Capitals Peterem Laviolettem, když tehdejší GM Brian MacLellan poslal Vránu do Detroitu Red Wings výměnou za Anthonyho Manthu.

Operace ramene a známý pobyt v programu NHL/NHLPA Player Assistance vedly k tomu, že Vrána odehrál za Detroit v sezónách 2020-21 a 2021-22 dohromady jen 37 zápasů. Nakonec zakotvil v St. Louis, kde poté, co v prvních 20 zápasech za Blues vstřelil 10 gólů, ukončil své působení v týmu až na farmě.

Nicméně jak se Vránova kariéra vyvíjela, jedna věc zůstávala konstantní, a sice podpora fanoušků Caps. Když Vránův gól ohlásil hlasatel na stadionu, přehlušil ho bouřlivý jásot příznivců na stadionu.

„Je to úžasné,“ řekl Vrána o lásce fanoušků. „Už jsem to cítil v přípravě. Moc si vážím jejich podpory. Byli ke mně i k týmu opravdu úžasní. Je paráda zase hrát v této aréně.“

Share on Google+