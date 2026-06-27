Volejte sláva, Galvas se na draftu dočkal! Česko má i prvního gólmana

27. června 17:54Martin Voltr
V Buffalu pokračuje draft NHL a český hokej vyhlíží další vybrané talenty po Adamu Novotném. V kapse už má cenný primát, tedy prvního brankáře draftu, kterým se stal Tobias Trejbal. Na řadu přišel také nejdelší čekatel Tomáš Galvas.
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Očekávanou přehlídku českých gólmanů zahájil Tobias Trejbal. Ale vlastně nejen těch českých, stal se totiž vůbec prvním brankářem letošního draftu a naplnil tak prognózy řady skautů. Ze 42. místa si ho vybralo Calgary. Exlitvínovský strážce, jenž má na kontě jeden start v Tipsport extralize, oslnil při své premiérové sezoně za mořem v americkém Youngstownu a za pár měsíců se vydá na University of Massachussets.
Těsně před koncem elitní padesátky se prvního jména dočkali i Slováci, a to díky trenčínskému obránci Adamu Goljerovi, jenž míří do Los Angeles.
Dvakrát doufal v pozornost skautů marně, ale napotřetí už Tomáš Galvas přece jen uspěl. Jako nejlepší obránce domácí soutěže, člen all-star týmu MS juniorů a účastník seniorského šampionátu vyšplhal až do druhého kola, po libereckém talentovi sáhl Pittsburgh!
Welcome to Pittsburgh, Tomas! ? pic.twitter.com/HdRjLPg8dC
— Pittsburgh Penguins (@penguins) June 27, 2026
Bílí Tygři mají radost i z druhého vybraného českého obránce. Jakub Vaněček přesvědčil v americkém týmu Tri-City hrajícím převážně kanadskou WHL a jako nejvytíženější český hráč na MS osmnáctek proměnil prognózy hovořící o druhém kole. Na jeho budoucnost bude dohlížet Dallas.
Právě do druhého kola se vešli hned čtyři čeští mladíci, což se stalo poprvé od roku 2003. Není překvapením, že mezi nimi byl i druhý gólman, ale je překvapením, že se jím stal Martin Psohlavec! Karlovarský čahoun zatím sázel na setrvání doma a po bronzovém šampionátu do 18 let se může za tenhle krok pochválit, neboť nečekaně brzy spojil své jméno s Philadelphií.
24. Adam Novotný (LK, Peterborough, OHL) – Vancouver Canucks
42. Tobias Trejbal (B, Youngstown, USHL) – Calgary Flames
54. Tomáš Galvas (O, Liberec) – Pittsburgh Penguins
59. Jakub Vaněček (O, Tri-City, WHL) – Dallas Stars
62. Martin Psohlavec (B, Karlovy Vary) – Philadelphia Flyers
2025 (11 hráčů):
Radim Mrtka, Václav Nestrašil, Max Pšenička, Vojtěch Čihař, Štěpán Hoch, Vashek Blanár, Adam Benák, Matouš Jan Kucharčík, Tomáš Poletín, David Rozsíval, Samuel Karol Jung. Ze zámořských klubů 4 hráči, z českých 4, z evropských 3 hráči.
2024 (13 hráčů):
Adam Jiříček, Dominik Badinka, Ondřej Becher, Ondřej Kos, Adam Jecho, Jakub Milota, Miroslav Holinka, Aleš Čech, Maxmilian Curran, Vojtěch Hradec, Matyáš Melovský, Petr Sikora, Jakub Fibigr. Ze zámořských klubů 6 hráčů, z českých 5, z evropských 2 hráči.
2023 (7 hráčů):
Eduard Šalé, Michael Hrabal, Jakub Dvořák, Jiří Felcman, Jakub Štancl, Marcel Marcel, Vojtěch Port. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 2, z evropských 2 hráči.
2022 (9 hráčů):
David Jiříček, Jiří Kulich, Matyáš Šapovaliv, Tomáš Hamara, Marek Alscher, Petr Hauser, David Špaček, Nick Malík, Jakub Vondraš. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.
2021 (8 hráčů):
Stanislav Svozil, Patrik Hamrla, Jakub Málek, Jakub Brabenec, Jaroslav Chmelař, Jakub Kos, Martin Ryšavý, Tomáš Machů. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 6 hráčů.
2020 (8 hráčů):
Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Jan Bednář, Michael Krutil, Jakub Dobeš, Pavel Novák, Adam Raška, Jakub Konečný. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 3 hráči.
2019 (7 hráčů):
Lukáš Pařík, Matěj Blümel, Michal Teplý, Martin Hugo Haš, Lukáš Rousek, Tomáš Mazura, Karel Plášek ml. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 1 hráč.
2018 (11 hráčů):
Filip Zadina, Martin Kaut, Jan Jeník, Jakub Škarek, Jakub Lauko, Lukáš Dostál, Matěj Pekař, Jáchym Kondelík, Filip Král, Radim Šalda, Milan Klouček. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 6 hráčů.
2017 (9 hráčů):
Martin Nečas, Filip Chytil, Petr Kváča, Ostap Safin, Jakub Galvas, Tomáš Vomáčka, Dominik Lakatoš, Jiří Patera, Daniel Bukač. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 7 hráčů.
2016 (4 hráči):
Libor Hájek, Filip Hronek, Vojtěch Budík, Filip Helt. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 1 hráč.
2015 (11 hráčů):
Pavel Zacha, Jakub Zbořil, Filip Chlapík, Daniel Vladař, Michael Špaček, Aleš Stezka, David Kaše, Dominik Simon, Karel Vejmelka, Lukáš Jašek, Miroslav Svoboda. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 8 hráčů.
2014 (8 hráčů):
Jakub Vrána, David Pastrňák, Dominik Mašín, Vítek Vaněček, Václav Karabáček, Richard Nejezchleb, Pavel Jenyš, Ondřej Kaše. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.
2013 (3 hráči):
Jan Košťálek, Patrik Bartošák, Dominik Kubalík. Všichni 3 ze zámořských klubů.
2012 (6 hráčů):
Radek Faksa, Tomáš Hertl, Martin Frk, Tomáš Hyka, Marel Mazanec, Marek Langhamer. Ze zámořských klubů 3, z českých 3 hráči.
Počty draftovaných českých hokejistů v dřívějších letech:
2011: 10 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 3)
2010: 5 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 0)
2009: 3 hráči (ze zámoří 2, z českých klubů 1)
2008: 3 hráči (ze zámoří 1, z českých klubů 2)
2007: 5 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 2)
2006: 8 hráčů (ze zámoří 1, z českých klubů 7)
2005: 13 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 10)
2004: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 16)
2003: 18 hráčů (ze zámoří 6, z českých klubů 12)
2002: 26 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 19)
2001: 31 hráčů (ze zámoří 8, z českých klubů 21, z evropských 2)
2000: 24 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 15, z evropských 2)
1999: 18 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 12, z evropských 1)
1998: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 15, z evropských 1)
1997: 16 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 13)
1996: 11 hráčů (ze zámoří 4, z českých klubů 7)
1995: 21 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 14)
1994: 16 hráčů (ze zámoří 2 , z českých klubů 14)
1993: 14 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 11)