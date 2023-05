Volba lodivoda střídačky Blue Jackets se odkládá! Prvořadý je nyní skauting

Už se zdálo, že by Ohio mohlo s předstihem znát jméno nového lodivoda, ale vše je nakonec jinak. Jednání se potáhnou minimálně do konce měsíce, jelikož se generální manažer vydává do dějiště letošního světového šampionátu vyhlédnout si příští hvězdu sestavy.

Generální manažer Jarmo Kekäläinen sdělil veřejnosti, že se pohovory týkající se hledání nového trenéra protáhnou minimálně do příštího týdne. Rozhodnutí pravděpodobně nepadne dříve než 29. května, kdy se vrátí z dějiště světového šampionátu, kam se finský lišák chystá.

„Tento týden jsme absolvovali některé pohovory a další máme naplánované,“ řekl Kekäläinen. „Hledáme nového hlavního trenéra a také trenéra brankářů, takže toho máme opravdu hodně na práci.“

Změna na těchto postech je pochopitelná, jelikož sezona Columbusu byla katastrofální a vše podtrhly i mizerné výkony v brankovišti. Navíc Elvis Merzlikins nutně potřebuje nový restart, aby se dal opět dohromady, jelikož jeho letošní výkony absolutně neodpovídaly výšce jeho honoráře. Vedení tedy nezbývá nic jiného než doufat, že se změnou trenéra brankářů přijde i změna formy lotyšského gólmana.

Pohovory pro obě pozice začaly v pondělí v Columbusu. Kekäläinen ovšem v neděli odlétá na mistrovství světa, kde bude mít šanci sledovat Švéda Lea Carlssona a Kanaďana Adama Fantilliho.

Cesta na letošní mistrovství má ale možná i další význam. Už dlouhou dobu se spekuluje o tom, že by na střídačku Blue Jackets mohl přijít Jukka Jalonen, který v současné době koučuje finský nároďák. Je to ovšem velmi málo pravděpodobná varianta, ale jeho jméno už bylo s Ohiem spojováno několikrát.

Zpátky k hráčům. Columbus prakticky se stoprocentní jistotou ukáže na centra. Nejpravděpodobněji se jeví draftování Lea Carlssona, jelikož Anaheim zřejmě ukáže na Adama Fantilliho. Jedno „ale“ tady však je. Kačeři mají dost kvalitních centrů, a tak by se mohli poohlédnout po typově jiném hráči. Zřejmě však nedokáží odolat talentu kanadského centra.

Leo Carlsson samozřejmě ví, v jaké pozici se nachází a že s největší pravděpodobností bude jeho novým domovem právě Ohio.

„Jsem velký centr, ale umím hrát i na křídle. Nejjistější jsem si však na pozici centra. Bylo by skvělé hrát ve formaci s Patrikem Lainem. Vypadá jako dobrý kluk a dobrý hráč.“

Švédský mladík v seniorské reprezentaci plní roli prvního centra a zatím se mu vede skvěle. Do všeho by ještě mohl zasáhnout Američan Will Smith, který sice na mistrovství nestartuje, ale je také v hledáčku Modrokabátníků.

