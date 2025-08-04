Volba, co mnohým zvedne tepovku. Kluka z plakátu vybrali z nenáviděného rodu Tkachuků

6. srpna 19:00Tomáš Zatloukal
Když si "prosvištíte" žebříčky hokejistů, co nemají soupeři či fanoušci v lásce, na jeho jméno narazíte téměř pokaždé. Má duši provokatéra, umí lézt kdekomu na nervy už jen okázalým přežvykováním chrániče zubů. Zároveň je Matthew Tkachuk mimořádně šikovný hokejista, jehož góly patří do sezónních sestřihů parádních tref. Co třeba fíky, které sází s hokejkou prostrčenou mezi nohama? Klasa. Možná i díky nim se stal tváří NHL 26.
Těžko narazíte na hokejového fandu, co by neodehrál byť jedinou třetinu ze slavné série her od EA Sports.
Pro někoho jsou kultovní ročníky začínající devítkou, pro další pak strhující záležitostí třeba posledních pár vydání s novým, mnohem realističtějším enginem.
Hráč floridských Panterů se každopádně objevuje na obálce poprvé od roku 2005, kdy na verzi pro evropské trhy byl Olli Jokinen, finský čahoun, co tehdy dělal Kočkám kapitána.
Na "coveru" i pro zámoří se pak před Tkachukem objevil už jen John Vanbiesbrouck. V druhé polovině devadesátek, kdy drobný Američan kouzlil ve floridské kleci s ikonickou maskou s mřížkou s rovnými dráty.
Tkachuk je zajímavá volba.
"Popularitu" podědil po tátovi Keithovi, víc nepřátel než spřízněných duší má i mladší brácha Brady.
Na každý pád ale Matthew patří k nejvýraznějším osobnostem soutěže. Vyrostl z "spratka" (nadsázka, odpusťte ten výraz) v ligovou superstar a klíčovou postavu vládců NHL. Cats pomohl třikrát za sebou do finále.
A ke dvěma Stanley Cupům v řadě.
Právě se stříbrný pohárem je na obálce zachycen.
V říjnu to nejspíš bude tak, že se Tkachuk bude prohánět po kluzištích jen po displejích. Kvůli zraněním, kterého provázely už během obhajoby hokejového grálu nejspíš zmešká první týdny nového ročníku.
Potýkal se s tříselnou kýlou a poškozeným přitahovačem kyčelního kloubu. A doteď má s obojím trable.
Sezona 24/25 se mu smrskla jen na 52 zápasů základní části (bral v nich 57 bodů), v play-off nastupoval limitovaný zdravím.
Zmeškat start soutěže? To bude pro něj lehce mrzuté, nicméně sedmadvacetiletý forvard, který nabízí vzácnou kombinaci snad až protichůdných kvalit na elitní úrovni, má jiný cíl než si vylepšovat statistiky.
Touží po třetím zapumpování s trofejí lorda Stanleyho. Po zrození právoplatné dynastie NHL.
Update: Na Deluxe Edition hry NHL 26 se sešli všichni tři Tkachukové.
