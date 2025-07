Volal Crosby. A co chtěl? Zařídit pro dlouholetého parťáka nový job u rivalů

Se Sidneym Crosbym se zná dvacet let. Když před dvěma dekádami přišel nadpozemsky nadaný teenager, čerstvá jednička draftu, do kabiny pittsburských Penguins, Paul DeFazio už tam nějaký ten pátek operoval. Pro kanadského machra pak roky chystal kompletní výstroj, stal se jeho věrným a oceňovaným pomocníkem. Natolik, že před pár dny zvedl “Sid the Kid” telefon a zavolal do Columbusu, aby Modrokabátníkům DeFazia doporučil. Jako nového šéfa kustodů Modrokabátníků.

Ucházet se v hokejové branži o flek a mít v životopisu spolupráci s Crosbym?

To je silný kalibr. Když navíc pak sám mistr zavolá, aby o vás řekl přesvědčivou referenci, máte v ruce trumfové eso. To nepřebije nikdo.

Taková je story, která stojí za přestupem mezi divizními konkurenty. DeFazio se po čtvrtstoletí loučí s Tučňáky, posílil Columbus.

Ke kariérnímu postupu, poprvé bude v NHL velet dalším lidem, co mají na starost hráčské vybavení, mu pomohl i telefonát Crosbyho s Rickem Nashem, jedním z poradců GM Blue Jackets Dona Wadella.

A Crosbyho někdejším kumpánem z repre.

“Mnohokrát jsem slyšel, že právě DeFazio pro Sida všechno chystá. A že si ho v roce 2005 tak trochu vzal pod křídla, když v Pittsburghu začínal,” rozpovídal se Nash pro The Athletic.

“Když mi Sid zavolal, zeptal jsem se ho, co bude bez DeFazia dělat… Pověděl mi, že si nějak poradí a že zároveň bude ohromně rád, pokud mu dáme šanci, aby si v NHL vyzkoušel pozici šéfkustoda. To je solidní podpora, co říkáte?” dodal Nash.

Telefonické doporučení přišlo také od pittsburského GM Kylea Dubase.

Pens jednoduše nechtěli bránit DeFaziovi, který se mimochodem pozici „equipment managera” věnoval několik let na jejich farmě, v kariérním rozletu.

„Právě ta šance, že bude hlavou našich kustodů u áčka ho k nám přivedla. V Pittsburghu to měl skvělé – pochází odtamtud, má tam výborné vztahy, u hráčů respekt. Ale jednoduše chtěl povýšit,” říká Waddell.

“Dubas mi zavolal a řekl mi, že sice neví, jak daleko v náboru jsme, ale že mají velmi loajálního člověka, který je u nich dvojkou (asistentem šéfkustoda) a velmi rád by se někde stal jedničkou,” dodal.

Další doporučení získal třeba od Billa Guerina, Toma Fitzgeralda či Jasona Botterilla, kteří dříve u Tučňáků působili. “Neslyšel jsem křivého slova,” pochvaluje si Waddell.

A tak všem ostatním kandidátům dal vale. A kývl na na první pohled tak trochu třaskavý přestup mezi rivaly z jedné divize.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+