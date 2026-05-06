Vlastní svět nezastavitelného kapitána. Veterán Staal přepisuje historické tabulky

10. června 10:00David Zlomek
Kdo by čekal, že nejviditelnější postavou finále Stanley Cupu bude jeho nejstarší účastník? Jordan Staal, sedmatřicetiletý kapitán Caroliny, ve čtvrtém zápase série proti Vegas dvakrát skóroval, režíroval výhru 5:3 a vyrovnal stav finále na 2:2. Hurricanes tím navíc sebrali Golden Knights výhodu domácího prostředí.
Klíčový moment přišel ve třetí třetině. Dvoumetrový útočník se v mezikruží otočil, ztratil rovnováhu a v pádu na led prohodil bekhendem puk za záda Cartera Harta. „Jestli to měl někdo dokázat, tak právě on,“ usmíval se po zápase mladík Jackson Blake.
Sám střelec si nebyl chvíli jistý, jestli puk vůbec skončil v síti. „Slyšel jsem, jak hala ztichla, a pak křik kluků. Byl jsem ve svém vlastním světě, byl to neuvěřitelný moment,“ popisoval Staal. Dlouho si ho ale neužíval. Na otázky o osobním úspěchu odpovídal kapitánsky stroze: „Ještě dvě výhry. Pak budeme slavit.“
Staal se trefil ve všech čtyřech finálových duelech. V sérii vede Carolinu v gólech (5), bodech (6), střelách (14) i úspěšnosti na vhazování (67,9 %). A to vše při zabíjení oslabení a v přímém souboji s elitní formací Jacka Eichela, která se zatím prosadit nedokázala. Při Staalových střídáních pět na pět drží Hurricanes téměř 60 % střeleckých pokusů a vyhrávají na góly 4:2.
Zapsal se i do historických tabulek, byť kuriózních: mezi jeho góly ve finále Stanley Cupu uplynulo 6 202 dní, čímž o čtyři dny překonal rekord, který dosud držel jeho starší bratr Eric. Naposledy totiž ve finále skóroval v roce 2009, kdy slavil pohár s Pittsburghem.
„Trochu si z něj děláme legraci. Jako by ho opravdu nic nerozházelo,“ říká k tomu Taylor Hall. „Nikdy jsem ho neviděl, že by byl z něčeho opravdu nervózní nebo ustrašený, a v takových situacích je skvělé mít takového vůdce. Cítíme obří tlak, on ale ne.“