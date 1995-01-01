Vladař ze zámoří: Nabídek jsem měl víc, Philadelphia mi dávala největší smysl

7. listopadu 0:22Redakce NHL.CZ
Philadephia je prý městem, o kterém se říká, že je pohřebištěm gólmanů. Brankář Daniel Vladař má zatím opačný názor. Stává se totiž oblíbencem fanoušků tamních Flyers. Philadelphia solidně rozjela sezonu NHL a velký podíl na tom má právě český brankář.
Proč si vybral tenhle klub NHL, kdo je jeho největším parťákem v týmu, co říká na svoji aktuální dobrou formu, a jak se mu žije na nové adrese? Daniel Vladař exkluzivně z NHL pro nhl.cz... ↓
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.