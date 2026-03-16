Vladař zavřel branku a Flyers slaví postup! Montreal získal v Tampě výhodu

30. dubna 7:00Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek mohla skončit jedna série, a tak se také stalo, když Flyers o svém postupu rozhodli jediným gólem v 78. minutě. Postupové mečboly dokázali v noci získat hokejisté Canadiens a Golden Knights.
Důležité páté utkání hrané na ledě Tampy Bay zvládl lépe hostující Montreal, který se po výhře 3:2 vrací do Kanady ve velmi výhodné pozici. Klíčovým mužem utkání byl český brankář Jakub Dobeš, jenž si připsal osmatřicet úspěšných zákroků a přechytal svého soka v protější brance. Andrej Vasilevskij neodchytal dobrý zápas, navíc se chybou podepsal pod rozhodující zásah Canadiens.
Ve Philadelphii čekali fanoušci na úvodní gól duelu až do 78. minuty, ve které se k velké radosti celé arény prosadil Cam York a nasměroval Flyers do druhého kola play-off. Pittsburgh byl v šestém zápase lepším týmem, vytvořil si více šancí, na bezchybného Dana Vladaře ale recept nenašel. Český brankář chytil všech dvaačtyřicet střel.
Ve Vegas se odehrálo utkání plné zvratů a po srovnání domácího týmu v poslední minutě třetí třetiny se natáhlo až do druhého prodloužení. V něm se hrdinou Golden Knights stal Brett Howden, kterému se povedlo prosadit během oslabení. Hokejisté Utahu si budou dnešní porážku hodně vyčítat. Dokáží se z ní rychle oklepat?
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Stav série: 2:3
Branky a nahrávky
27. James (Goncalves, Gourde), 38. Guentzel – 3. Gallagher (Newhook), 27. K. Dach (Z. Bolduc, Guhle), 42. Texier (L. Hutson, Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:27
Jakub Dobeš (MTL) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56
Jakub Dobeš (MTL) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:27
Tři hvězdy utkání
1. Alexandre Texier (MTL) - 1+0
2. Dominic James (TBL) - 1+0
3. Lane Hutson (MTL) - 0+1
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
1:0pp. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Konečný stav série: 4:2
Branky a nahrávky
78. York (Mičkov, Cates).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 42 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 42 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 77:32
Arturs Šilovs (PIT) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 77:32
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 42 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 77:32
Tři hvězdy utkání
1. Daniel Vladař (PHI) - 42 zákroků
2. Cameron York (PHI) - 1+0
3. Arturs Šilovs (PIT) - 31 zákroků
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth
5:4pp. (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Stav série: 3:2
Branky a nahrávky
20. Dorofejev (Hertl, Eichel), 36. Dorofejev (Theodore, Barbašov), 38. Theodore (Stone), 60. Dorofejev (R. Smith, Eichel), 86. Howden (Marner) – 18. Marino (Keller), 31. Crouse (Keller, Sergačov), 46. Guenther (Yamamoto, Weegar), 53. Weegar (Kerfoot, Peterka).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 38 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 84:24
Karel Vejmelka (UTA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 85:12
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19
Karel Vejmelka (UTA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 85:12
Tři hvězdy utkání
1. Brett Howden (VGK) - 1+0
2. Pavel Dorofejev (VGK) - 3+0
3. Shea Theodore (VGK) - 1+1