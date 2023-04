Vladař zase na druhé koleji. Markströme, potřebujeme tě, hlásí Flames

Výsledky Calgary nedávají smysl. Souboj o to, kdo se dostane do play off, bude ještě pořádně zajímavý. Nedaří se totiž třeba ani Winnipegu, ze spodu se škrábe například Nashville. Calgary však v noci na čtvrtek zažilo něco nevídané – mohlo se spolehnout na brankáře Jacoba Markströma. Trpí tím Dan Vladař.

Jako první je nutno dodat, že švédský gólman chytal proti Winnipegu opravdu skvěle. Nebýt jeho, dost možná by si důležité body vzali Jets. Markström pochytal 34 střel a pořádně si zvednul sebevědomí.

A to je přesně něco, co potřeboval. Jeho výkony jsou v celé sezoně jako na houpačce. O nominaci na Vezinovu trofej, tedy jako loni, si může nechat zdát.

O jeho nevyrovnanosti svědčí i poslední zápasy. Zatímco proti Winnipegu podal téměř dokonalý výkon, předtím proti Chicagu pustil čtyři góly z třiadvaceti střel.

„Samozřejmě, že jsem byl ještě naštvaný z minulého zápasu proti Chicagu,“ řekl. „Myslím, že se to trochu promítlo do tohoto zápasu – bylo v tom trochu víc emocí než obvykle. Bylo to velké vítězství, musíme v tom pokračovat."

Do konce základní části zbývá opravdu málo, a tak není čas na experimenty. Jinými slovy, působivým výkonem proti Jets si Markström napevno ujistil pozici jedničky. Moc se nepředpokládá, že by Vladař ještě dostal šanci.

„Dnes byl skvělý,“ řekl na konto švédského gólmana spoluhráč Andrew Mangiapane. „Do konce základní části nám zbývají tři zápasy, budeme ho moc potřebovat ve všech z nich. Je velkou součástí našeho týmu a jsem rád, že zase chytá tak, jak to umí.“

O Vladařově pozici vlastně hovoří i pohled na poslední zápasy. Například proti Anaheimu byl Markström střídán po dvaceti minutách. Vladař dochytal zápas do vítězného konce, nicméně v dalších dvou zápasech chytal právě Švéd. Co naplat, že šlo o dva zápasy ve dvou dnech.

Hierarchie je tedy očividně jasně daná. Jestli bude Markström dobrou volbou, se ukáže za pár dní.

