Vladař válí! Může být jedničkou, vědí v Calgary

Když si před pár dny sypal Jacob Markström za mizerné výkony popel na hlavu, hlasitě se švédské hvězdy zastal. Dan Vladař je zkrátka parťák, kterého si přejete mít. Mezi třemi tyčemi navíc parádně zastává práci, která by za běžných okolností připadla právě na Markströma, štědře placeného machra, co na jaře sahal po Vezinově trofeji. Český gólman nastoupil v pěti z posledních sedmi zápasů Flames, třikrát za sebou slavil výhru!

Že by měl Vladař na začátku prosince víc mačů (9 ku 7) než Pavel Francouz?

Na to by si nejspíš vsadil málokdo. Ale je to tak, čahoun z Prahy, co si pracovitostí a pokorou ihned získal calgarského kouče Darryla Suttera, teď příkladně vypomáhá Plamenům ve chvíli, kdy je začala bota na nečekaném místě.

Vždyť Markström je prvotřídní brankář, špička v oboru. Role byly před startem sezony jasně rozdělené, Švéd jednička, Čech dvojka. Vladař veděl, že bude nastupovat jen v případech, když si týmová opora bude potřebovat orazit.

Jenže pak přišla Markströmova noční můra. Hluboká herní mizérie, ukradené sebevědomí. A Sutter věděl, na koho se obrátit.

Vyšlo to, Vladař opět splácí důvěru měrou vrchovatou. "Vladdy byl senzační, zase vytáhl skvělé zákroky ve chvíli, kdy jsme je nejvíc potřebovali," chválil maskovaného hrdinu Nazem Kadri, jeden z tahounů Flames, po vítězství 3:2 nad Arizonou.

Kojoti vypálili na Vladaře jen dvacetkrát, pohled na Vladařův um vám ale prozradí, že při cestě za dvěma body sehrál klíčovou roli.

Dan Vladar with a huge save. A game saver late in the 3rd period. pic.twitter.com/pE4FtZmJh0 — Ring of Fire CGY (@RingOfFireCGY) December 6, 2022

Po třetím triumfu v řadě zesílily hlasy volající po tom, aby byl jedničkou on. "Pomalu, pomaličku obírá Markströma o jeho post," píše se na známém blogu The Hockey Writers.

Asi nenajdete krajana, který by to Vladařovi nepřál, ale nejspíš i on sám ví, že tohle by byly příliš růžové vyhlídky. Realita je taková, že "Vladdy" chytá, aby si Markström odpočinul - nikoliv ovšem fyzicky, ale psychicky. Aby se mentálně restartoval.

To ovšem neznamená, že by skvělá práce borce s osmdesátkou na zádech zůstávala bez povšimnutí. Naopak, Vladařovy akcie (nejen) v Calgary dále stoupají.

Nejprve si vysloužil novou smlouvu až do roku 2025 a teď pokládá základy své kandidatuře na Markströmova nástupce. Ten totiž nebude čapat věčně a pro Flames přijde chvíle řešit, kým časem dvaatřicetiletého mistra světa nahradit.

"Podle mě má Vladař na to, aby byl v budoucnu brankářem číslo 1. Bude jím, takový je jeho potenciál," míní Jordan Sigalet, klubový trenér gólmanů. Přátelský dříč si rád svou příležitost vyčeká, už nyní ale ukazuje, že by mohl náročný job zvládnout (považte třeba jeho úspěšnost zákroků 91,4 procenta).

Pro našince - včetně koučů repre - je to skvělá zpráva.

