Vladař má konkurenta! Philadelphia upekla bleskový trejd s Torontem

17. června 9:00David Zlomek
Nový generální manažer Toronta Maple Leafs John Chayka na sebe nenechal dlouho čekat a odpálil na přestupovém trhu první trejd. V úterý se odhodlal k prvnímu velkému řezu zklamaného týmu a poslal brankáře Josepha Wolla spolu s obráncem Simonem Benoitem do Philadelphie Flyers. Opačným směrem se stěhují čtyřiadvacetiletý švédský bek Emil Andrae, gólman Samuel Ersson a volba ve třetím kole letošního draftu.
Tento nečekaný obchod v zámoří okamžitě vyvolal diskuse a expert Elliotte Friedman přiznal, že výměna všechny šokovala. Chaykovi se sice tímto krokem podařilo uvolnit potřebné místo pod platovým stropem, jelikož Woll má na další dva roky podepsanou smlouvu na 3,66 milionu dolarů ročně, ale v brankovišti Leafs teď zůstává obrovský otazník. Toronto sice mělo přetlak tří gólmanů a mladý Dennis Hildeby by musel na podzim projít waiver listinou, jenže Woll měl ze všech tří nejlepší předpoklady pro roli jedničky, byť ho v minulosti trápily zdravotní problémy.
Zatímco pro Toronto je to podle zámořských analytiků riskantní obchod, Flyers si mohou mnout ruce a odnášejí si jednoznačné plus. Pokud Letci dotáhnou očekávané pětileté prodloužení pro Dana Vladaře a Woll zůstane zdravý, může mít Philadelphia brankářskou otázku bleskově vyřešenou. Benoit k tomu navíc dodá urostlou postavu beka do třetí obranné dvojice.
Naopak Samuel Ersson přichází do Kanady s velmi pošramocenou pověstí. V uplynulé sezoně odchytal za Flyers 33 zápasů s bilancí 14 výher a 11 prožků, ale jeho úspěšnost zákroků se propadla na hrozivých 87,0 % a průměr inkasovaných gólů vystřelil na 3,12. V pokročilých statistikách inkasovaných gólů nad očekávání patřil v posledních dvou letech k nejhorším čtyřem brankářům celé NHL a je dost dobře možné, že v Torontu klesne v hierarchii až za Anthonyho Stolarze a Hildebyho.
Klíčovým trumfem celého trejdu tak pro Maple Leafs může být mladý Švéd Emil Andrae. Ten loni odehrál za Philadelphii 61 zápasů, v nichž posbíral 13 bodů, a do stárnoucí a pomalé defenzívy Toronta by mohl přinést tolik žádanou kreativitu, rychlost a šikovnost při rozehrávce a na přesilovce.