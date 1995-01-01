Vítkovický ZÁPAS CO MÁ KOULE se blíží, ambasadorem je Luděk Krayzel

29. října 10:49Redakce NHL.CZ
V neděli 2. listopadu 2025 proběhne v OSTRAVAR ARÉNĚ utkání s více než jen hokejovým přesahem. Tým HC VÍTKOVICE RIDERA odehraje utkání proti HC Olomouc ve speciálních dresech v rámci tzv. ZÁPASU, CO MÁ KOULE. Cílem kampaně je upozornit na důležitost prevence pánských onemocnění.
Vítkovičtí se tak přidávají k celosvětové kampani, která upozorňuje na důležitost prevence rakoviny prostaty a varlat, tedy obecně na mužské zdraví. Projekt „Movember“ souvisí s měsícem listopad, kdy si pánové nechávají narůst knír, aby se tento celospolečenský problém dostal více do povědomí.
Černé dresy s motivem kníru obléknou vítkovičtí hokejisté v utkání s Olomoucí, součástí nápaditého zápasového programu budou také stánky s informacemi od Movember Foundation a Fakultní nemocnicí Ostrava. Pro diváky se chystá pestrý program a možnost zakoupit propagační předměty s motivem Movember, čímž přispějete na prevenci a peníze se dostanou právě do ostravské Fakultní nemocnice. Přispět můžete již teď také darováním libovolné částky pomocí QR kódu.
Ambasadorem a tváří akce bude bývalý útočník VÍTKOVIC a aktuálně trenér mládežnických celků Luděk Krayzel, který si těmito zdravotními patáliemi sám prošel v roce 2003. Někdejší vynikající útočník s reprezentačními zkušenostmi získal ve vítkovickém dresu extraligové stříbro a bronz, v modrobílém dresu odehrál bez jednoho zápasu 300 utkání. Jeho příběh je důkazem, že včasná prevence a odvaha mluvit o zdraví mohou zachránit život.
Hokejové VÍTKOVICE neodehrají utkání s odlišnými dresy poprvé. V minulých letech vystřídaly hned několik replik dresů z mistrovské sezony, holdy vicemistrům či zápas k výroční prvního ligového utkání. Naposledy se hrálo loni na jaře v dresech se speciálním designem ke 100 letům velké Ostravy. Tyto dresy, jež následně půjdou do dražby, budou ovšem něco zcela jiného. Přijďte podpořit dobrou věc a zažijte unikátní hokejový večer. Více informací naleznete na klubovém webu HC VÍTKOVICE RIDERA.
