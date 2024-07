Vítězství Floridy se mi sledovalo těžko, přiznává Huberdeau

Na Floridě strávil zkušený útočník Jonathan Huberdeau deset let. Není se tak co divit, že má ze sledování prvního vítězství svého bývalého týmu v historii smíšené pocity.

„Je těžké vidět, jak kluci zvedají pohár," řekl útočník Calgary v rozhovoru pro francouzský deník La Presse. „Člověk si říká: 'Byl jsem tam deset let, v těžších dobách'. Ale takhle se buduje tým."

Panthers si Huberdeaua vybrali v draftu 2011 jako třetího hráče v celkovém pořadí a v historii klubu je na druhém místě v počtu gólů (198), asistencí (415) a bodů (613), přičemž ve všech třech kategoriích zaostává pouze za Aleksanderem Barkovem.

Florida se během Huberdeauova působení čtyřikrát dostala do play off, přičemž v roce 2022 vyhrála pouze jedno kolo proti Washingtonu.

Panthers poslali Huberdeaua do Calgary téměř přesně před dvěma lety v rámci bleskové výměny, která do Slunečního státu přivedla Matthewa Tkachuka, a od té doby se oba kluby vydaly opačným směrem. Flames v posledních dvou ročnících chyběli v play off, zatímco Florida si vybojovala účasti ve finále Stanley Cupu.

„Jsem za kluky šťastný, tvrdě pracovali," dodal Huberdeau "Barkov, s nímž jsem léta hrál, ohromně dře. Aaron Ekblad, Sam Bennett také. Přišel Tkachuk a ano, je dobrý, ale má kolem sebe dobré prostředí. Mají talent, to je vidět. A zdá se, že i dobrého trenéra."

Huberdeau se chystá vstoupit do druhé sezony osmiletého prodloužení smlouvy za 84 milionů dolarů, kterou s Calgary podepsal v srpnu 2022. Rodák z Quebecu je v současnosti desátým nejlépe placeným útočníkem v lize, ale svůj vysoký plat ve výši 10,5 milionu dolarů zatím nedokázal naplnit. Ve 160 zápasech v dresu Flames nasbíral 107 bodů, z toho 12 gólů a 40 asistencí v uplynulém ročníku.

„Je jisté, že jsem těžko vyměnitelný," je si vědom Huberdeau. "Věděl jsem to, když jsem podepisoval smlouvu. Myslel jsem si, že budu produkovat, že to bude dobré, ale defenzivnější systém hry mi nepomohl. Nikdy není zábavné být v přestavbě. Když jste mladí, můžete se učit, získávat vyzrálost, máte čas. Ale v 31 letech chcete vyhrávat a chcete vyhrávat hned. Je těžší to překousnout, ale musím svou roli stoprocentně přijmout."

Share on Google+