Vítejte v Crypto.com Areně! Domov Kings změnil název, fanoušci se bouří

Až Kings ve středu vyjedou ke svému prvnímu domácímu zápasu po covidové pauze, nebude to jeden z řadových soubojů letošní základní části. Ještě před Silvestrem totiž Los Angeles stihne premiéru v nově pojmenované Crypto.com Areně. Budova, do Vánoc nesoucí název Staples Center, nedoznala žádné jiné změny, přesto příznivci západoamerického klubu nečekané novum nechápou.

Nepřekvapí, že přejmenování přišlo na přetřes z ekonomických důvodů. Písmenková rošáda připíše majitelům haly na účet celkem 15,73 miliardy korun, smlouva mezi oběma subjekty platí 20 let.

Aréna hostí nejen utkání Kings. Ledová plocha se pravidelně přestavuje na palubovku, na které válčí basketbalisté Lakers, Clippers a basketbalistky Sparks. V kulisách Staples Center se nebojovalo pouze o dva Stanley Cupu. Svou slavnou éru ve zmíněném stánku startovala dvojice Shaquille O’Neal a Kobe Bryant, skutečné legendy bezedných košů.

A právě proto losangeleskou veřejnost změna názvu po 22 letech tolik pálí.

„A přitom jsme tu halu nepřemístili doprostřed Pacifiku. Je to pořád tatáž budova,“ diví se prezident arény Lee Zeidman skrze The Athletic. „Stejná infrastruktura, stejní muži a ženy, kteří pro nás pracují a udělali z toho místa tak ikonickou a úspěšnou stavbu.“ To ovšem fanoušci nechtějí vidět.

Shakespeare se pletl

Anglický dramatik William Shakespeare ve svém slavném díle Romeo a Julie píše: Co je po jméně? Co růži zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. Jenže fanouškům, kteří si kupovali lístky do Staples Center, voní růže s názvem Crypto.com Arena úplně jinak.

Odmítavé reakce přiznává sám Zeidman, přesto si s nimi nedělá těžkou hlavu. Podobnou situaci už zažil, to když se v osmdesátých letech minulého století někdejší slavné Forum změnilo právě na Staples Center.

„Lidi to štvalo stejně jako teď,“ říká otevřeně. „Když tam však Lakers poprvé získali titul, všichni na The Forum zapomněli.“

„Ale pro nás to není jen tak nějaká budova,“ odmítá Kenny Sung, šestatřicetiletý fanda Lakers. „Ať už jméno nebo třeba tituly, všechno toto místo spojovalo. Znamená to konec jedné skvělé éry, do které byl název Staples Center pevně zakořeněný.“

Pro ostatní návštěvníky arény má jednoduché doporučení – aby nadále užívali starý název. Zeidman tuší, že i hlasatelé budou mít z počátku problém ke kryptoměnovému jménu přivyknout. Jak si zvyknou samotní Kings, to pozná NHL už ve středu, kdy se chystá jejich souboj s Vegas.

