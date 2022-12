Vítej zpátky, trenére! Blashill dostal od Detroitu štědrou nadílku, co by klidně oželel

Přiznával, že z návratu do Hockeytownu má smíšené pocity. V noci na čtvrtek se měl poprvé v Little Caesars Areně postavit Rudým křídlům jako soupeř. Léta přitom působil na jejich střídačce, zmíněná hala na Woodward Avenue pro něj byla domovem. Detroit přivítal Jeffa Blashilla uctivě, děkovným videem. Bývalí svěřenci se pak proti americkému kouči, nyní asistentovi u tampských Bolts, vytáhli. A to prvotřídně, jasnému favoritovi násázeli sedm gólů!

Když se podíváte na Jeffa Blashilla a jeho nástupce v Detroitu Dereka Lalondea, najdete mnoho podobností.

Oba prostovlasí pánové hokej hráli, oba na pozici gólmana. Shodně chytali na univerzitě, jsou nejen krajany, ale také prakticky vrstevníky. Blashillovi je devětačtyřicet, Lalondemu 50.

Působili u americké devatenáctky, jejich cesta do NHL se klikatila takřka totožně. Dobře se znají, přátelí se 20 let, Lalonde bral Blashilla jako inspiraci. Mimochodem, ve své kariéře jej nahradil už podruhé, prvně se tak stalo kdysi na Ferris State University.

Právě tam se rozvinulo jejich přátelství, protože Blashill jezdíval i po svém odchodu navštěvovat bratra Tima, který u hokejového mančaftu dobrovolničil.

Toto léto si, trochu paradoxně, trochu symbolicky, prohodili oba pánové práce. Lalonde, který vyrostl v Tampě z trenérského asistenta v kandidáta na hlavního kouče, se ujal Detroitu. Blashill po vyhazovu vzal za vděk volným místem u Lightning.

Půvab této výměně stráží pak samozřejmě dodává postava Stevea Yzermana, jedné z nejuznávanějších hokejových osobností, která propojuje svými úspěšnými štacemi oba kluby.

Pro Blashilla byl každopádně první mač v Detroit v roli protivníka složitý především kvůli tomu, že Rudá křídla vedl dlouhých sedm sezon. To z paměti jen tak nevymažete a když ano, mnozí známí vám to rychle připomenou.

"Tenhle zápas pro nás byl jako utkání ve vyřazovacích bojích," přiblížil kapitán Dylan Larkin, jak silně byla červenobílá skvadra motivovaná.

Chtěli ukončit sérií bídných výsledků. Vytáhnout se proti účastníkovi třech posledních finále NHL. A také bývalému šéfovi střídačky. Vyhrát pro toho současného, pro něhož to byl samozřejmě rovněž výjimečný duel.

Ukázat, že za ním jdou. Tahle partie hóóódně rezonovala mezi fanoušky.

Vše vyřčené se povedlo dokonale a Lalonde si pochvaloval: "Jsem s výsledkem spokojený, všichni přece museli vidět, že jsme hráli v poslední době lépe, než by napovídali výsledky." Na výhře měl lví podíl čtyřbodový Michael Rasmussen.

To na druhé straně bylo málokomu do zpěvu. "Takhle končit před vánoční pauzou je nepříjemné. Jsme z toho frustrovaní, podobné výkony jsou neakceptovatelné, je to hořký konec," povídal Ross Colton, který zapsal gól a asistenci.

Za trenérský kolektiv si vzal slovo ten hlavní – Jon Cooper. "Musíte umět rychle zapomínat, mít paměť jako akvarijní rybička," prohodil s odkazem na seriálového kouče Teda Lassa.

Blashill to nejspíš cítil úplně stejně. Svůj první trip do Motownu si určitě představoval jinak. Video fajn, ale ta sedmigólová nadílka byla na jeho vkus nepochybně zbytečně štědrá. Nebo by spíš chtěl, aby v roli Santy byli hráči s bleskem na prsou.

V čele se Stevenem Stamkosem, který zůstává tři góly od magické mety 500 branek.

