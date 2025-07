Vilardi neváhal. 45 milionů? Jasně, ale taky stabilita a domov, říká

Když Gabriel Vilardi podepisoval novou smlouvu s Winnipegem, dlouho neváhal. Šest let, 45 milionů dolarů. A hlavně jistota, že zůstane tam, kde se cítí nejlépe od chvíle, kdy do NHL vstoupil.

„Winnipeg pro mě není jen tým. Je to místo, které mi připomíná domov,“ řekl pětadvacetiletý útočník po podpisu nové smlouvy. „Jsem tady už druhým rokem, ale mám pocit, jako bych tu byl odjakživa. Město, fanoušci, organizace, všichni mě od začátku přijali neuvěřitelně.“

Vilardi přišel do Winnipegu v červnu 2023 jako součást trejdu, který poslal Pierra-Luca Duboise do Los Angeles. Pro rodáka z Kingstonu v Ontariu to byla velká změna a možná i nový začátek. Zatímco v dresu Kings sbíral spíš menší role a čekal na průlom, v dresu Jets ho konečně zažil.

V uplynulé sezoně nasbíral 61 bodů v 71 zápasech, z toho 27 branek. K tomu přidal čtyři body v devíti zápasech play off. Nová smlouva přišla logicky a s ní i nové očekávání. „Slyším ty řeči. Někomu se ten kontrakt zdá vysoký, jiným nízký. Ale to je v pořádku. Já chci dokázat, že to je výhodná smlouva pro Jets. Chci růst. A doufám, že když se na ten podpis podíváme za tři roky, lidi si řeknou: Jo, tohle se fakt povedlo.“

Vilardi netají, že sám přesně neví, kam až se může jeho hra vyvíjet. „Neřeknu vám, že chci dát 50 nebo 60 gólů. I kdybych to udělal, pořád to pro mě nebude dost. Vždycky je kam růst.“

Winnipeg prožil výjimečný ročník, vyhrál Presidents’ Trophy se 116 body. V play off ale přišlo zklamání, když ve druhém kole nestačili na Dallas. Přesto v týmu panuje optimismus a Vilardi věří, že jádro týmu má na to udělat další krok. „Myslím, že máme okno na čtyři nebo pět let, kdy opravdu můžeme vyhrát. A já chci být u toho. Tenhle tým má na to dojít až na vrchol.“

V jeho očích hraje roli i atmosféra kolem týmu. „Město mi připomíná Kingston. Je menší, ale o to víc hokejový. Lidi vás poznávají, mluví s vámi, žijí tím. Se svojí přítelkyní Megan jsme si Winnipeg zamilovali. Pro nás je to domov.“

