Víkend zakončí šest zápasů v atraktivní časy. Rangers proti Bolts už v 18:30!

Ke konci týdne čeká na evropské fanoušky další porce zápasů National Hockey League v atraktivní časy. Vše odstartuje už v 18:30 středoevropského času souboj mezi newyorskými Rangers a Blesky z Tampy Bay.

Úřadující šampion prohrál své poslední dva zápasy, včetně toho s New Yorkem Rangers. Oba soupeři se spolu potkali první den nového roku 2022, do něhož lépe vstoupili právě Jezdci, kteří Bolts porazili 4:3 po nájezdech.

A česká stopa? Ve zmíněném vzájemném klání si zahráli Andrej Šustr, Jan Rutta a Ondřej Palát, na straně Rangers nechyběli Filip Chytil s Liborem Hájkem.

V 19:00 přijdou na řadu další souboje i s českou účastí.

Tabulkoví sousedé proti sobě. Detroitu patří ve Východní konferenci osmé místo, když ve dvaatřiceti zápasech nasbíral třiatřicet bodů. Jeden bod za Red Wings jsou Medvědi z Bostonu, kteří ale oproti svému soupeři mají hned pět utkání k dobru.

Těžká zkouška čeká na Žraloky ze San Jose. Sharks zavítají na ledě PPG Paints Areny, kde se postaví tamnímu Pittsburghu. A Penguis jsou ve skvělé formě, z posledních sedmi zápasů totiž posbírali všech čtrnáct možných bodů. Oproti celku z Kalifornie ale Tučňáci dlouho nehráli, naposledy se v ligovém utkání představili 20. prosince.

A v obou utkáních se můžeme těšit na české krajánky. Rudá křídla by měla znovu spoléhat na dvojici Filipů – Zadinu a Hronka. To Bostonu by neměli chybět Pastrňák s Noskem. Na marodce zůstávají Jakub Vrána (Detroit) a Jakub Zbořil (Boston).

Sharks se tradičně chtějí opřít o produktivního forvarda Tomáše Hertla, v obraně by neměl scházet ani Radim Šimek. Postaví se proti nim Dominik Simon?

Program uzavře jediné utkání se startem po půlnoci. V 01:00 přivítají Blackhawks Plameny z Calgary, které čeká druhé utkání poté, co kvůli rozsáhlému výskytu covidu v kabině Flames musel celek z Alberty odložit několik záúpasů.

Kompletní program

18:30 New York Rangers – Tampa Bay Lightning

19:00 Detroit Red Wings – Boston Bruins

19:00 Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks

21:00 Colorado Avalanche – Anaheim Ducks

21:00 Washington Capitals – New Jersey Devils

22:00 Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets

01:00 Chicago Blackhaws – Calgary Flames

