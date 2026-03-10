NHL.cz na Facebooku

VIDEOROZHOVOR: Slafkovský je připraven rvát se o play-off

10. března 17:57

Radim Sochor

Náš redaktor vyzpovídal slovenský supertalent Canadiens. Juraj Slafkovský nás vzal do kabiny a rozpovídal se o tom, jak se cítí po olympiádě, jak vidí závěr sezóny a jak tráví volný čas.

Nejstarší střelec od Nedomanského! Nikdy není pozdě, nevzdávejte se svých snů

10. března 21:00

Mini michigan ve švédském podání! André Burakovsky parádně zakončoval

10. března 18:48

Cenný úlovek Flyers? Jiříček má obrovský potenciál, ale dostane čas

10. března 12:00

Floridské prokletí pokračuje. Panthers hlásí další maroda, Marchand je v ohrožení

10. března 10:00

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

