Videorozhovor: Co říká Hertl na roli v týmu a jak se mu hraje s Marnerem?

25. listopadu 12:10

Radim Sochor

Náš redaktor vyzpovídal Tomáše Hertla. Jak si rozumí s novou posilou Vegas Mitchellem Marnerem, jak si užívá angažmá ve městě, které nikdy nespí? Jak je zatím spokojený se svými výkony a jaká je forma jeho týmu?

