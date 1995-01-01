Videorozhovor: Co říká Hertl na roli v týmu a jak se mu hraje s Marnerem?

25. listopadu 12:10Radim Sochor
Náš redaktor vyzpovídal Tomáše Hertla. Jak si rozumí s novou posilou Vegas Mitchellem Marnerem, jak si užívá angažmá ve městě, které nikdy nespí? Jak je zatím spokojený se svými výkony a jaká je forma jeho týmu?
