Videorozhovor: Absolutně jsem nehrál svojí hru, hlavní cíl je play-off, říká Kulich

21. října 17:23

Radim Sochor

Náš redaktor vyzpovídal útočníka Buffala Jiřího Kulicha o startu Buffala do NHL, jeho výkonech a očekáváních od této sezóny.


