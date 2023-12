VIDEO: Slafkovský načapán! Po tvrdé lekci zamířil slovenský talent do kabiny

Experti se shodují, že se Juraj Slafkovský v této sezoně mnohem lépe chrání. Nevystavuje se do zranitelných pozic, dává si na soupeře větší pozor. Jenže v závěru mače s Carolinou montrealská hvězdička z koncentrace polevila a okamžitě se dostavil až drakonický trest. Na olympijského hrdinu z Pekingu si počíhal Stefan Noesen a drsným hitem potrestal Slafkovského lehkomyslný, ba až naivní manévr s pukem.

Výsledek Slafkovského pohybu, při němž se zbytečně stal snadným terčem, a Noesenova ataku?

Košický rodák, jednička loňského vstupního draftu do NHL, skončil na ledové ploše. Otřesený, bolavý, potupený. Po chvíli se zvedl a namířil si to do kabiny. Zápas, v němž odbruslil přes 20 minut, pro Slafkovského skončil.

Slibnou zprávou je, že by dopad nekompromisního nárazu nemusel být příliš vážný.

Slafkovského spoluhráč Josh Anderson se nechal slyšet, že s nadějným kanonýrem krátce po střetu s Noesenem mluvil a že mu "Dino" potvrdil, že je v pořádku. Co je ještě podstatnější: vyšetření na otřes mozku vyšla negativně.

Stefan Noesen, oh my. ????



#23 catches Juraj Slafkovsky with a gargantuan hit. pic.twitter.com/0SJKOKRjeJ — Walt Ruff (@WaltRuff) December 29, 2023

Kromě tvrdé lekce si tak Slafkovský s největší pravděpodobností z nepříjemného setkání s Noesenem nejspíš nic neodnesl. Snad bude mezi mantinely ještě obezřetnější, podobné podcenění protivníci zkrátka trestají.

Ozývají se i hlasy, zda Noesen nemá být suspendován, když zasáhl i Slafkovského hlavu, nicméně zámořští novináři, jako třeba Eric Engels ze Sportsnetu, se k tomu nepřiklánějí.

Devatenáctiletý šikula byl zkrátka načapán. Zlobit se mohl maximálně sám na sebe, ale to jistě ví nejlíp on. A naštěstí za to zaplatil minimální cenu.

Share on Google+