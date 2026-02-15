VIDEO: Rantanen dal dítěti hůl, pak ji chtěl zpátky. A přispěchal s prvotřídní cenou útěchy

15. února 16:15Tomáš Zatloukal
Srdečná interakce s malým fanouškem dostala Mikka Rantanena, patrně vůbec největší hvězdu finského hokeje, do úzkých. Buď si vmžiku uvědomil, případně byl pohotově upozorněn, že se vzdal předmětu, který z ruky dát nesmí. Hokejku si tak v Milano Santagiulia Ice Hockey Arena po bryskním návratu z koridoru vyžádal zpátky. Přinesu ti něco jiného, měl prý slíbil zaskočenému, ale chápavému klučinovi. A jak ofenzivní tahoun dallaských Hvězd slíbil, tak udělal.
Když se Rantanen podruhé vrátil, podával přes zábradlí rukavice!
Kdo se alespoň trochu orientuje na trhu s hokejovými artefakty, zvláště s těmi hranými, rád vám odkývá, že jde zpravidla o mnohem cennější záležitost, než jakou je hůl.
I z hlediska samotného plejera jde o vzácnější záležitost - hokejek spotřebuje spoustu, na každý zápas jich má nachystaných několik.
Ale "rukavičky"? Ty jsou klidně na celou sezonu i na delší dobu, byť samozřejmě nadejte jedince, co je mění s vyšší frekvencí. Je potřeba aby byly měkké, "ochodily si", profík na nich pozná sebemenší změnu.
Je to jednoduše od Rantanena krásný dar. A ukázka férovosti a velkorysosti. Navíc třeba jednou onomu přešťastnému chlapci poslouží při hře, což u hole, vzhledem k tomu, že se hokejisté dělí na leváky a praváky, není tutovka.
Možná vás zajímá, proč si "Moose" nemohl nechat.
Nejpravděpodobnější odpovědí je vícero zdroji zmiňované pravidlo o tom, že hráč musí mít na akcích pořádaných IIHF hokejku po zápase k dispozici pro případ namátkového přeměření.
Pokud by hůl nepředložil, byl by penalizován. A trest by se mohl týkat celé repre.
Rantanen gives kid his stick after game. Realizes he can't do that. Comes right back and gives the kid his gloves.
— Snapback Sports (@snapbacksports) February 13, 2026
Very cool moment at the #WinterOlympics pic.twitter.com/8iuYjQUEaE
Mluví se také o dalších možných, případně podpůrných motivacích, proč chtěl Rantanen své náčiní zpátky. Olympijská edice hokejek je tuze limitovaná a možná by mu mohly během turnaje dojít.
Na sítích se objevila se i spekulace, že firma Bauer připravila hráčům pro olympiádu nový prototyp, a tak se kvůli riziku, že skončí u expertů od konkurence, nesmí dostat do neoprávněných rukou.
Dočíst se můžete ještě o eventuální obavě, že by z bezpečnostních důvodů byla malému divákovi hokejka zabavena, protože v Itálii panuje obzvlášť během OH důraz na předpisy. A v ochozech zkrátka nesmíte mít nic, co může být použito jako zbraň.
Malý hokejový příznivec si tím nejspíš hlavu neláme. Od Rantanena získal životní suvenýr a jeho reakce mluví za vše.
