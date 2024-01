VIDEO: Nemec vzal Marchanda do kravaty! Od kouče i kapitána slyšel chválu

Brad Marchand má nového krejčího. Kravatu mu totiž nasadil slovenský zadák Šimon Nemec. Přímo na ledě. Poté co se talentovanému bekovi nelíbil zbytečný a možná i pozdní hit, co od svérázného kapitána bostonských Medvědů schytal, vzal spravedlnost do vlastních rukou. K překvapení mnohých povalil známého provokatéra a vysloužil si pochvaly jak od kapitána Ďáblů Nica Hischiera, tak od kouče Lindyho Ruffa.

Marchand?

To je mistr v umění dostat se někomu pod kůži. Především v dřívějších letech vynikal jako provokatér, léta se ho drží nelichotivá přezdívka "Rat". Krysa. Dodnes hraje na hraně, umí být mimořádně nepříjemným soupeřem.

A rád rozdává nováčkovské lekce.

Connor Bedard by mohl vyprávět. Pětatřicetiletý lídr bostonských Medvědů mu na podzim bránil ve střídání, přetahoval se s ním o hokejku. U Nemce ovšem s "trollingem" narazil. Když mu chtěl dát ochutnat, zač je toho loket hrát v NHL (obrazně i doslova), přišla rázná reakce.

Nemec nasadil "Marchiemu" kravatu, skolil ho na ledovou plochu a pak mu ještě cestou kolem střídačky adresoval pár frází, co nejspíše nebyly z kategorie zdvořilostních. A Hischier to kvitoval: "Zbožňuju, co udělal."

"Říká to o Šimonovi a jeho charakteru hodně. Ukázal, že se nebojí hrát tvrdě a důrazně," pověděl švýcarský vůdce New Jersey na adresu teprve devatenáctiletého zadáka, dvojky draftu roku 2022.

Marchand si vyšlápl na teenagera a ten mu jasně předvedl, že se jen tak nikoho nezalekne. Že se umí bránit a postarat sám o sebe. A že si klidně srovná účty i s někým, s kým by se jiní do křížku dobrovolně nepouštěli.

"Hodně se mi to zamlouvalo. V NHL musíte hrát fyzicky a to Šimon udělal. Marchandovi vše vrátil i s úroky a jemu se to podle mého vůbec nelíbilo. Tohle přesně od mladého obránce potřebujete," potěšil Nemec i trenéra Ruffa.

V zámořské profilize zatím rodák z Liptovského Mikuláše odehrál 20 zápasů a zaujal osmi body. Teď ovšem zabodoval u Hischiera s Ruffem díky jiným kvalitám. "Krejčovským".

