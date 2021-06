VIDEO: Krejčí bodl hokejkou Barzala! Dostal maximální možnou pokutu

Ujely mu nervy a zaplatil za to. Taková je ve zkratce neveselá situace, do níž se dostal český hokejista David Krejčí. Šternberský rodák dlouhé roky plnil během vyřazovacích bojů novinové titulky a teď se mu to opět povedlo. Jenže tentokrát se Krejčí neocitl v hledáčku médií díky úchvatným bodovým žním, ale zcela zbytečnému faulu na Matthewa Barzala. Kanaďana ve službách newyorských Islanders bodl ve čtvrtém mači série čepelí do kalhot.

Krejčího play-off? Šest bodů v devíti zápasech.

O tom, že v pětatřiceti letech zůstává tvořivý centr pro bostonské Medvědy důležitou figurou, netřeba pochybovat. Ostatně čtvrtá partie série pro Krejčího začala výborně, tentokrát byl za střelce, když v přesilové hře otevřel skóre.

Ve druhé třetině ovšem přišel zkrat.

Moravský mazák se pošťuchoval s Barzalem a poté co schytal třetí svižnou hrazdu do zad, se neovládl. A zareagoval podobně jako Alex Ovečkin proti Trentu Fredericovi. Vzpomínáte si, jak Ovečkin v březnu bodl holí Krejčího spoluhráče?

Onu vzpomínku nevytahujeme samoúčelně, rozhodčí totiž zvolili pro obě ligové hvězdy stejný trest. Pouhé dvě minuty za sekání. Byť oba zákroky by nepochybně pasovaly i do jiné škatulky (bodnutí špičkou či koncem hole).

Identické potrestání zvolila také disciplinární komise, Ovečkin i Krejčí dostali pokutu ve výši 5 000 dolarů. Nutno podotknout, že v případě sekání kolektivní smlouva vyšší finanční sankci neumožňuje.

Vítěz Stanley Cupu z roku 2011 tak za svůj "blikanec" zaplatil. A to doslova. Ozývají se ovšem hlasy, že měl být Krejčí suspendován. Podobné manévry totiž na ledovou plochu nepatří a snadno najdete případy, kdy skončily stopkou.

Krejčí každopádně není z těch, jímž by příslušela nálepka "zákeřný hráč," Naopak, je hokejovým slušňákem. I těm ale občas tečou nervy.

Hořkou pointou je pro zkušeného forvarda fakt, že napínavý zápas číslo 4 rozhodl vítěznou trefou právě Barzal. Ve třetí dvacetiminutovce trefil puk ze vzduchu a nasměroval Ostrovany k vyrovnání série.

Medvědi se pokusí vrátit zpět do vedení dnes v noci.

