VIDEO: Gólman běžel s výstrojí po silnici! Budu rychlejší než auta, doufal Dietz

To video baví od víkendu hokejové fanoušky napříč kontinenty. Zachary Dietz, dvaadvacetiletý vysokoškolák, co běžně čape za ottawskou univerzitu, na něm pádí po silnici, obří "bágl" přes rameno, betony v druhé ruce, aby stihl zápas mezi Sens a pittsburskými Penguins. Byl na poslední chvíli povolán, aby zaskočil za zraněného Švéda Antona Forsberga.

Zrovna byl na návštěvě u příbuzných své přítelkyně Charley.

Když mu náhle zadrnčel telefon a objevilo se na něm jméno brankářského kouče Senátorů Justina Peterse, Dietz měl hned jasno. Bude narychlo povolán do akce.

"Zlato, musíme jet, chtějí, abych si na sebe vzal výstroj a byl ready," zakřičel směrem k Charley. Při rozbruslení totiž utrpěl zranění Forsberg, za běžných okolností dvojka hvězdného krajana Linuse Ullmarka.

Na cestě k aréně ale uvázli v zácpě, kolona aut se 10 minut nehnula ani o píď. Dietz, jehož dvojče Jacob je také univerzitní hokejista, náhle dostal nápad.

Za volant si sedne sličná slečna Charley, zatímco on popadne své sportovní náčiní a vydá se do Canada Tire Centre pěšky. Vzal to tryskem.

"Byli jsme zhruba kilometr od haly. Otočil jsem se na Charley a říkám jí: Když teď poberu výstroj a poběžím, dostanu se tam nejspíš rychleji než autem. Minutu jsme to rozmýšleli a pak jsem běžel," popisoval Dietz.

Na stadion se nakonec dostal o 20 minut dřív než Charley, i díky pomoci od páru, který ho posledních pár stovek metrů svezl.

Do Canada Tire Centre vstoupil v podepsaném dresu Joshe Norrise s devítkou, později vyfasoval trikot s vlastním jménem a číslem 30. Nechat si ho ale zatím nemůže.

Senátoři si ho uschovají do konce sezony pro případ, že by ještě museli vytočit Dietzovo číslo. Třeba kučeravý student příště stihne rozbruslení, zastaví pár puků od hráčů NHL.

A možná se dostane na led i při zápase, jako už se jiným borcům, co slouží jako EBUG, tedy jakási brankářská pohotovost, poštěstilo.

Pár minut si zachytal dokonce i tehdy dvaačtyřicetiletý David Ayres. A stanovil rekord pro nejstaršího gólmanského debutanta v NHL.

Byť v případě Dietze zůstalo jen u převlečení do výstroje, i tak se postaral o virální senzaci. Svým nevšedním během podél krajnice. Mač odchytal Ullmark, zastavil 25 z 27 střel Tučňáků.

I výkon proti Pittsburghu mu pomohl mezi tři hvězdy NHL za minulý týden.

Share on Google+