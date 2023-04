VIDEO: Divočina v Tampě. Rukavice shodili i Stamkos s Matthewsem

Čtvrtfinálová série mezi Torontem a Tampou se přesunula po dvou zápasech v Kanadě na Floridu, kde ve třetím duelu této bitvy nakonec zvítězili hostující Maple Leafs 4:3 po prodloužení a ujali se vedení 2:1 na zápasy. A bitva to byla skutečně se vším všudy. Rukavice ve třetí třetině dokonce shodili i Steven Stamkos a Auston Matthews ve vůbec první šarvátce dvou šedesátigólových střelců v historii, což potvrdil na svém Twitteru Sportsnet.

Jak k celé situaci došlo? V šesté minutě třetí třetiny Morgan Rielly narazil Braydena Pointa na mantinel (za vražení na hrazení nakonec potrestán nebyl, o čemž rozhodčí rozhodli po kontrole videa) a začala mela. Po Riellym se vrhnul Kučerov, jenž mu nasadil kravatu a smetl ho k ledu, načež se přidal také Stamkos, kterého ale odklidil Schenn.

Zatímco se Point s bolestivou grimasou odploužil ke střednímu pásmu, kde si lehl a chytil se za žebra, hromadná strkanice začala gradovat. Hrubostí se provinil také domácí Raddysh. Bylo jasné, že Toronto bude hrát přesilovku, protože na trestnou lavici měli jít Kučerov s Raddyshem a na straně druhé Rielly, rovněž za hrubost.

Vzniklé situace využil Stamkos, který se pustil do Matthewse. Ani ten si to nenechal líbit, také shodil rukavice (poprvé v kariéře) a vůbec poprvé došlo k bitce mezi hráči, kteří dokázali v NHL nastřílet v jedné sezoně 60 gólů. Bitka to byla krátká, Stamkos soupeře poměrně rychle strhnul k ledu, ale účel to splnilo. Matthews musel na trestnou lavici a chyběl Torontu při přesilovce.

Taktika? Podle trenéra Maple Leafs Sheldona Keefa rozhodně.

„Samotná bitka byla klasickým příkladem veteránského mistrovského týmu jako je Tampa Bay, která manipuluje s rozhodčími a využívá situace, že?“ pronesl poněkud jízlivě Keefe. „Chci říct, že věděli o tom, že kvůli Kučerovovi budeme hrát přesilovku, takže z toho udělali hromadnou rvačku. Mohli vlastně dělat, co jen chtěli a prostě věděli, že žádný další individuální trest nedostanou,“ postěžoval si Keefe, jenž si myslí, že jeho tým měl kvůli chování Stamkose hrát přesilovku pět na tři.

Just two 60-goal scorers fighting in the #StanleyCup Playoffs.



Yeah you read that right. pic.twitter.com/5gcQS2qzUC — Sportsnet (@Sportsnet) April 23, 2023

„Rozhodčí doslova držel Stamkose za jednu ruku, který svou druhou rukou bez rukavice bil do Austona Matthewse,“ řekl Keefe. Podle něj měl Stamkos dostat trest za vyvolání bitky. „Držel ho hlavní rozhodčí, když se to dělo. Na druhou stranu, musím pochválit Tampu, že situaci pochopila. Dostala volnost, aby dělala, co chtěla. Nejen, že z toho vyvázli bez újmy, ale také s sebou vzali na trestnou lavici Matthewse a O'Reillyho. Skvělá hra od nich,“ poznamenal ironicky a připomněl, že se popral také O'Reilly s Kučerovem.

Toronto kvůli tomu přišlo před přesilovkou o dva kvalitní střelce, kteří oba vyfasovali trest na pět minut spolu se Stamkosem a Kučerovem, jenž tak na trestné lavici strávil dohromady sedm minut. Tresty Raddyshe a Riellyho za hrubost se vynulovaly.

Nabídnutou početní převahu Toronto nevyužilo a dál prohrávalo 2:3. Minutu před koncem se ale O'Reillymu přeci jen povedlo vyrovnat a vynutit si prodloužení, načež v 80. minutě rozhodl zápas Morgan Rielly, jenž strhnul vítězství na stranu Maple Leafs.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+