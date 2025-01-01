NHL.cz na Facebooku

NHL

Více než bod na zápas, přesto kritika. Od Nylandera potřebujeme více, říká kouč

14. října 12:00

David Zlomek

Čtyři body ve třech zápasech nejsou špatné číslo, jenže Craig Berube to vidí jinak. Podle trenéra Toronta Maple Leafs se William Nylander zatím ani zdaleka nepřiblížil tomu, co od něj tým potřebuje.

„Willy potřebuje víc střílet,“ prohlásil Berube po druhé porážce s Detroitem. „Musí víc útočit, víc se tlačit dopředu. Musí být nebezpečnější.“

Nylander má po třech zápasech pouhé tři střely na branku, což je dramatický pokles oproti minulé sezoně, kdy průměrně pálil přes tři střely za zápas a s 45 góly se stal druhým nejlepším střelcem NHL. „Jsou pasáže, kdy bruslí, kdy je v tempu,“ uznal Berube. „Ale není to dost. Potřebujeme od něj víc.“

 

Nylander sice bodoval hned v úvodním utkání proti Montrealu, kde přihrál na první gól a v závěru přidal branku i asistenci do prázdné branky, ale od té doby se mu střelecky nedaří. V prvním duelu v Detroitu zaznamenal sekundární asistenci u gólu Nicolase Roye, v odvetě zůstal zcela bez bodu i střely.

Trenér Leafs přiznal, že zatím nemá jasné vysvětlení, proč Švéd působí pasivně. „Upřímně nevím, co za tím je,“ řekl. „Promluvím si s ním, zjistím, jak se cítí, co se děje.“

 

Aby rozhýbal druhý útok, přesunul Berube k Nylanderovi a Johnu Tavaresovi tvůrce hry Matiase Maccelliho. Nově složená trojice podle kouče vypadala lépe, alespoň co se týče pohybu a času v útočném pásmu. „Byli lepší,“ uznal Berube. „Drželi se víc v ofenzivní zóně, vytvářeli tlak. Ale pořád od nich potřebujeme víc. Musí začít dávat góly. Věřím, že se to zlomí.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Připravil mi snad 10 šancí, žasl MacKinnon nad Nečasem. Jsou na špici produktivity NHL

14. října 16:00

McDavidova smlouva? Chtěl nechat Edmonton dýchat, prozradil agent

14. října 10:00

Colorado zvítězilo v Buffalu, Boston nestačil na Tampu

14. října 7:07

Vezměte ho na olympiádu! Zastíní Bedarda? Nazar začal tam, kde na zlatém šampionátu skončil

13. října 19:20

nhl.cz doporučuje

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.