Větší tlak než kdy dřív. Tlak je výsada, zní však z kabiny Maple Leafs

Těžko odhadovat, jestli je na nějaký tým v play off větší tlak než na Toronto. Roky neúspěchu, přitom tým složen z hvězd hovoří o tom, že by to mělo být naopak. Dobrý tým navíc doplnil například Ryan O’Reilly, typický borec pro play off. Borci z Toronta si ale tlak k tělu připouštět nechtějí.

Po šesti vypadnutích v prvním kole play off v řadě je tedy na Leafs vyvíjen obří tlak.

„Tlak je výsadou,“ řekl ale nebojácně trenér Sheldon Keefe. „Je spousta týmů, které v tomto období nehrají hokej a žádný tlak nemají. Nemají žádnou výsadu ani možnost bojovat v play off proti takovému týmu jako my.“

„Tlak na vítězství je tu každý rok,“ prohodil i obránce Morgan Rielly, který je nejdéle sloužícím hráčem Leafs. „Když se vám to nedaří, může se to nahromadit, ale my jsme přesvědčeni o tom, že jsme dostatečně dobří. Je to nové play off, nová příležitost.“

Loni Leafs zatlačili Lightning na hranu, ale nedokázali udržet vedení v šestém utkání ani najít způsob, jak to doma v sedmém utkání dotáhnout do vítězného konce. To už je ale dle zúčastněných dávná historie.

„Opravdu si nemyslím, že když jdete do play off, myslíte na to, co se stalo v minulosti,“ řekl útočník Alex Kerfoot. „Jestli to něco vzbuzuje, tak to, abyste se příští rok vrátili a pokusili se to změnit. Fakt si neříkáme, že jsme jednou prohráli, tak prohrajeme znovu.“

Toronto podruhé v řadě nasbíralo 50 vítězství a skončilo o 13 bodů před Blesky. „Po vydařené základní části máme právo být sebevědomí,“ řekl k tomuto tématu Auston Matthews. „Oni samozřejmě vědí, co play off obnáší, ale je jen na nás, abychom je porazili.“

Lightning se od 1. února v základní části spíše potáceli, když zapsali pouze čtrnáct výher. „Dostali se do tří finále v řadě,“ ví ale dobře Matthews. „Jsem si jistý, že bez ohledu na to, jak se jejich hra v posledních měsících vyvíjela, jsou stále týmem, který umí v této části sezony vyhrávat a táhnout za jeden provaz.“

